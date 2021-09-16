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TIMETURK / DÜNYA / ABD için çalışan Afgan tercümanlar açlık grevinde

ABD için çalışan Afgan tercümanlar açlık grevinde

Afganistan'da 2001 yılında başlayan işgal sürecinde Batılı güçler için çalışan bazı Afgan tercümanlar açlık grevine girdi.

2 Saat Önce
2021-09-16 22:23:29
ABD için çalışan Afgan tercümanlar açlık grevinde

Afganistan'da 2001 yılında başlayan işgal sürecinde ABD ve Batılı güçler için çalışan bazı Afgan tercümanlar açlık grevine girdi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'ya tahliye edilen Afgan tercümanlar, ailelerinin de ülkeye getirilmesini talep ediyor.

Ottawa'daki federal parlamento binası önünde eylem yapan tercümanlar, "ailelerinin Taliban'dan kurtartılması" için ülkeye getirilmesini istiyor.

"Afganistan'a barış getirmek istediler"

Kanada'ya yerleşen tercümanlardan Ahmed Sayid de eyleme katılanlar arasındaydı. Kanadalı güçleri "Kahramanlarımız" olarak niteleyen Afgan tercüman, "onlarla çalıştığı için gurur duyduğunu, onların Afganistan'a barış getirmeye çalıştığını" savundu.

Kanada, işgal sürecinde kendisi için çalışan tercümanları ve ailelerini tahliyeye başlamış, ancak süreci tamamlayamadan Taliban başkent Kabil'i kontrol altına almıştı.

2001'den bu yana Batılı güçlerle iş birliği yapan tercümanlar, gece baskınları ve işkenceli sorgular gibi uygulamalara katılarak insan hakları ihlalleri içerisinde yer almakla suçlanıyordu.

Taliban, tercümanların da diğer tüm hükümet yetkilileri gibi affedildiğini açıklamıştı.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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