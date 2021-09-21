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Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Artvin'de, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki bir grup ilkokul arkadaşı, 1981'de mezun oldukları okullarında toplanarak anılarını tazeledi.

2021-09-21 12:32:18
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı

Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 katlı binada, doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.
Röportaj Adam'ın “Türkiye’de ulaşım” videosu büyük ilgi gördü

Röportaj Adam'ın “Türkiye’de ulaşım” videosu büyük ilgi gördü

Röportaj Adam adlı kanalıyla mizahî içerikler üreten Mahsun Karaca'nın “Türkiye’de ulaşım” videosu Youtube’da kısa sürede trendlere yükseldi.
Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Bebek Sahili'nde dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Beşiktaş, Bebek İskelesi'nde dün akşam çıkan yangında hasar gören tekne gece saatlerinde demirlendiği yerde ikinci kez yandı. Uzun süre söndürmeye çalışılan tekne battı.
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