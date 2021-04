Yeni Ticaret Bakanı Muş’tan ilk açıklama

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tek amaçlarının 84 milyonun refahını yükseltmek olduğunu söyledi.

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Muş, görevin sürpriz olup olmadığına ilişkin soruya, "AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman her göreve hazır olmak gerekir. Biz de ülkemiz adına her türlü göreve hazırlıklıydık” yanıtını verdi.

Muş, "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek" diye konuştu.

