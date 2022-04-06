Ramazanda orucu bozan durumlar sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadınların orucunun bozulması durumunda, erkeklere göre bir farklılık vardır. Adet durumunda kadınlar oruç tutamıyor ve namaz kılamıyor. Peki ama bir iki damla adet kanaması orucu bozar mı? Ramazanda öğleden sonra adet olunca oruç bozulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...

Ramazanda orucu bozan durumlar sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadınların orucunun bozulması durumunda, erkeklere göre bir farklılık vardır. Adet durumunda kadınlar oruç tutamıyor ve namaz kılamıyor. Peki ama bir iki damla adet kanaması orucu bozar mı? Ramazanda öğleden sonra adet olunca oruç bozulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...

Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde adet olursa ne yapmalı?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Bir iki damla adet kanaması orucu bozar mı?

Fizyolojik olarak adetin başlamış olması, orucu bozar. Dolayısıyla bir iki damla ya da daha fazla kanama farketmeksizin oruç bozulmuş olur.

Ramazanda öğleden sonra adet olunca oruç bozulur mu?

Orucun bozulması için adet döngüsünün başlamış olması gerekiyor. Adet kanı ne zaman gelmiş olursa olsun, oruç bozulmuş olur ve kaza gerektirir.

Orucu bozulan kadının vücuduna zarar vermemesi adına yiyip içmesi, ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Çünkü adet gören kadının su ve şeker ihtiyacı artar.

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