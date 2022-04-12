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TIMETURK / YAŞAM / Orucunu unutarak yemek yiyen kişiye hatırlatmak gerekir mi? Oruç olduğunu unutup yiyen kişiye oruç hatırlatmak günah mıdır?

Orucunu unutarak yemek yiyen kişiye hatırlatmak gerekir mi? Oruç olduğunu unutup yiyen kişiye oruç hatırlatmak günah mıdır?

Orucunu unutarak yemek yiyen kişiye hatırlatmak gerekir mi? Ramazan ayında oruç olduğunu unutarak yemek yiyen ya da bir şeyler içen birçok kişi oluyor. Bilmeden yemek-içmek, oruca nasıl etki eder? Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı? İşte Diyanet açıklamaları...

27 Dakika Önce
2022-04-12 23:08:19
Orucunu unutarak yemek yiyen kişiye hatırlatmak gerekir mi? Oruç olduğunu unutup yiyen kişiye oruç hatırlatmak günah mıdır?

Ramazan ayında oruç olduğunu unutarak yemek yiyen ya da bir şeyler içen birçok kişi oluyor. Bilmeden yemek-içmek, oruca nasıl etki eder? Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı? İşte Diyanet açıklamaları...

Orucunu unutarak yemek yiyen kişiye hatırlatmak gerekir mi?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238). (Diyanet İşleri Başkanlığı)

Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254). (Diyanet İşleri Başkanlığı)

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