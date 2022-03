Nazlı Aksu: Ev Dekorasyonu Tasarımları ile ikon Oldu

Tutkusunu işe dönüştüren Nazlı Aksu ile dekorasyon üzerine mini bir söyleşi yaptık.

Özellikle sosyal medya da çok hızlı ve başarılı bir ivme kazandınız. Dekorasyon üzerine yaptığınız paylaşımlara beğeni yağıyor. Dekorasyon yapmak fikri nerden geldi?

- Nazlı Aksu Aslında hepimizin içinde yaratıcı bir güç var. Benimki dekorasyon üzerine saklıymış. Pandemi bu sürecin ortaya çıkmasını ve inşasını hızlandırdı. İnsanların baktığıyla gördükleri farklıdır. Ben baktığım her yerde buraya nasıl bir obje konulursa mekân değişir diye düşünmeden edemiyorum. Bu içimden gelen ve durduramadığım bir içgüdü. Gittiğim bir kafede zihnimde “acaba şu duvarda hangi renk kullanılsaydı daha iyi olurdu” soruları akıp geçiyor.

- Nazlı Aksu Hal böyle olunca zihninizi meşgul eden konu üzerine eviriliyorsunuz. Sürekli bir ilham ve arayış içerisinde oluyorsunuz. İç mekân tasarımı yapma fikri kendiliğinden doğdu. Ben tutkusunu işe çeviren şanslı azınlık içinde olduğumu düşünüyorum.

İnsanlar evlerini dekore etmek için neden size danışıyorlar sizi tercih etmelerinin sebebi nedir?

- Nazlı Aksu Herkes dekorasyon yapabilir önemli olan mekâna ruhunu katmak. Aslında çok hırslı değilim. Ancak konu tasarım olunca ev dekorasyonunda bir numarayım diyebilirim. Çünkü yaptığım işe ortaya çıkan sonuca güveniyorum. Tutkuyla birlikte zaman içerisinde gelişen bir yetenek oldu. Mesela ayna her mekâna aydınlık ve genişlik katar. Klasik bir dekorasyon bilgisidir. Danışanın aynalara karşı ayrı bir ilgisi olabilir. Ancak ayna her yerde kullanılmamalı. En azından doğru yerde doğru şekilde kullanılmalı. Danışan her ne kadar kendi zihninde tasarladığı bir dekor fikri ile gelse de düşündüğü ile ortaya çıkan hayal ettiği sonucu vermeyebilir. Ben o nokta da neden olamayacağını anlatıyorum. Belki bir moda dergisinde gördükleri objenin rüyasına kapıldılar.

- Nazlı Aksu dergide gördükleri objenin ışığı, diğer eşyalar ile kombini, mekânın renkleri hepsi bir bütündür. Uygulamak istedikleri alana baktığım zaman onların göremediklerini görebiliyorum. Ben olması gerekeni söylüyorum. İlk başlarda hayal kırıklığına uğrasalar da sonucu görünce aslında hayallerinin ötesinde bir iş ortaya çıkıyor. Sonuç olarak onlar mutlu ben onlardan mutlu oluyorum. Galiba farkım burada ortaya çıkıyor. .