Emtia piyasasında rekor üstüne rekor

Artan enerji maliyetleri özellikle buğday fiyatlarındaki yükselişleri tetiklerken, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar tahıl piyasasındaki belirsizlikleri artırdı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle emtia fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.

Rusya'nın enerji, tarım emtiaları ve metallerin üretiminde önde gelen ülke olmasından dolayı devam eden savaş ve her geçen gün artan yaptırımlar emtia fiyatlarında yükselişin sürmesine neden oluyor.

Özellikle tarım emtia fiyatlarında durdurulamayan yükseliş gündemin odağına yerleşti. Yeni haftanın açılışında petrol fiyatlarındaki yükseliş de ivme kazandı.

Analistler, arza yönelik tedirginliklerin artması ve ihracatın durma noktasına gelmesiyle emtia piyasasına ilişkin endişelerin daha da arttığını söyledi.

Yükselen enerji maliyetleri özellikle buğday fiyatlarındaki artışları tetiklerken, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu kapsamda giderek sertleşen yaptırımlar da tahıl piyasasındaki belirsizlikleri artırdı.

Buğday, geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda yüzde 40,6 artarak 12,09 dolara çıktı ve 14 yılın zirvesine ulaştı. Buğday, bugün ise 12,45 dolarla Mart 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda 7,82 dolarla Eylül 2012'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşan mısırın fiyatı, haftalık bazda da yüzde 14,8 arttı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören soya fasulyesi haftalık bazda yüzde 4,6 ve New York Ticaret Borsası'nda işlem gören şeker de yüzde 10,1 artış kaydetti.

Brent petrol haftalık bazda yüzde 23,8 kazanç sağladı

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğal gazı ve petrokimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle varil fiyatı 118,4 dolarla Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, haftalık bazda yüzde 23,8 kazanç sağladı.

Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş yeni haftanın ilk gününde de ivme kazandı. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerini gören Brent petrolün varil fiyatı, 127 dolar seviyelerinde dengelendi.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da haftalık bazda yüzde 10 artış kaydetti.

Geçen hafta yüzde 4,26 değer kazancıyla 1.968,8 dolara çıkan altının ons fiyatı, 24 Ağustos 2020'den itibaren en yüksek haftalık kapanışı yaptı. Ons altın, bugün Asya piyasalarında 2.000 dolara ulaşmasının ardından şu sıralarda 1.980 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Metalde ralli devam etti

Haftayı yüzde 6,3 yükselişle tamamlayan bakırın libresi, Comex vadeli piyasasında 4,9490 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Nikel fiyatları, Mart 2008'den bu yana ilk defa 14 dolar sınırına yükseldi. Çinko 1,8619 dolarla Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haftalık bazda nikel fiyatları, yüzde 17 ve çinko fiyatları yüzde 11,9 artış kaydetti. Geçen hafta alüminyum yüzde 12,3, paladyum yüzde 24,7 ve platin de yüzde 5,4 arttı.

Bakırın libresi bugün 5 doların üzerine çıkarak zirve tazeledi. Paladyum da bugün 3.175,50 dolarla tarihi zirveyi gördü. Bugün nikel 17,3934 dolarla Haziran 2007, çinko da 1,9066 dolarla Ocak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kahve üzerindeki satış baskısı devam ediyor

Emtia piyasasında ardı ardına ralliler yaşanmasına karşın kahve üzerindeki satış baskısı derinleşiyor. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören kahve, geçen hafta yüzde 6,1 değer kaybetti.

Kahve, emtia piyasasında geçen yılın en fazla kazandıranlarından biri olmasına karşın bu yıl yatırımcısını sevindiremedi. 3 hafta üst üste düşüş kaydeden kahve, geçen hafta sert yükselişlerin yaşandığı emtia piyasasında düşüş kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik büyümeye yönelik endişeler kahve fiyatlarında değer kaybına neden olurken, dünyanın önde gelen merkez bankalarının "şahin" açıklamaları da kahve fiyatları üzerindeki satış baskısını tetikleyen başka bir unsur olarak öne çıktı. Küresel bazda kahve ihracatının azalması da kahve fiyatlarını olumsuz etkiliyor. AA .