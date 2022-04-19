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TIMETURK / YAŞAM / Kira gelirleri için zekat verilmeli mi Diyanet? Kira gelirleri zekâta tâbi midir? Kira alan ev sahibi zekat vermek zorunda mı?

Kira gelirleri için zekat verilmeli mi Diyanet? Kira gelirleri zekâta tâbi midir? Kira alan ev sahibi zekat vermek zorunda mı?

Kira gelirleri zekâta tâbi midir? Kira gelirleri için zekat verilmeli mi Diyanet? Zekat verecek olan kişiler, zekat miktarını hesaplamak için mal varlıklarını ve aylık gelirlerinin, zekata tabi olup olmadığını Diyanet'e soruyor. Kira alan ev sahibi zekat vermek zorunda mı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-19 17:03:57
Kira gelirleri için zekat verilmeli mi Diyanet? Kira gelirleri zekâta tâbi midir? Kira alan ev sahibi zekat vermek zorunda mı?

Kira gelirleri için zekat verilmeli mi Diyanet? Zekat verecek olan kişiler, zekat miktarını hesaplamak için mal varlıklarını ve aylık gelirlerinin, zekata tabi olup olmadığını Diyanet'e soruyor. Kira alan ev sahibi zekat vermek zorunda mı? İşte detaylar...

Kira gelirleri zekâta tâbi midir?

Bir yıllık borcu ve aslî ihtiyaçları dışında 80.18 gr. altını veya bu miktar değerinde malı yahut parası olan kimseler, dinen zengin sayılır. Kira gelirlerinin zekâta tâbi diğer mal ve gelirlerle birlikte, temel ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra nisap miktarına (80.18 gr. altın veya değeri) ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde kırkta bir ( % 2,5) oranında zekâtının verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 165, 190-191). (Diyanet)

Zekat kimlere farzdır?

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî', II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî', II, 15).

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî', II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî', II, 39). Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz. (diyanet)

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