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Supra Collagen Kullananlar Anlatıyor
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TIMETURK / YAŞAM / Supra Collagen Kullananlar Anlatıyor

Supra Collagen Kullananlar Anlatıyor

Türkiye’nin önde gelen kolajen markalarından Supra Protein, ilk ve tek olma özelliğine sahip ürünleriyle öne çıkıyor.

1 Saat Önce
2022-04-19 16:59:13
Supra Collagen Kullananlar Anlatıyor

4 yıldır on binlerce kişi tarafından kullanılan ve sadık bir kullanıcı kitlesine ulaşan markanın öne çıkan özelliklerini ve cilt, saç ve eklemler üzerindeki etkilerine dair gerçek kullanıcı yorumlarını bu yazı içerisinde bulacaksınız.

Odağında Kolajen Var

Supra Protein, kolajen takviyeleri üzerine uzmanlaşmış bir markadır ve bu kategoride yenilikçi ürünlerle öne çıkıyor:

  • Türkiye'de ilk kez 4 farklı kolajen kaynağından (Sığır, Tavuk, Balık ve Yumurta Kabuğu Zarı Kolajeni) 5 TİP kolajen içeren Multi Collagen Complex
  • Doğal avlanmış balıklardan üretilen Kore menşeli balık kolajeni ürünü Marine Collagen
  • Kilo yönetimi ve enerji verici etkileriyle son yılların gözde takviyesi MCT yağının kolajen ile eşsiz kombinasyonuyla ortaya çıkan MCT Collagen Powder

Yukarıdaki ürünler başta olmak üzere neredeyse her ürünü birçok alanda Türkiye'de ilk ve Tek olma özelliğine sahip olan ürünlerin genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Helal sertifikalı hammaddelerden üretiliyor.
  • Tarım Bakanlığı onayı doğrultusunda modern tesislerde Türkiye'de paketleniyor.
  • Doğal ortamında yaşayan ve doğal beslenen balık ve sığır kaynaklı kolajen kullanılıyor.
  • Dünya'nın önde gelen üreticilerinin patentli ve bilimsel etkinliği kanıtlanmış hammaddeleri kullanılıyor.

Supra Protein Kullanıcı Yorumları

Yukarıdaki hızlı bilgilendirmeden sonra kullanıcı yorumlarına geçebiliriz. Aşağıda göreceğiniz yorumlar Supra Protein ürünlerinin Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi platformlardaki müşteri değerlendirmelerinden alınmıştır.

  • “Cildimde özellikle de yüzümde gerçekten ışıltı ve dolgunluk hissettim. Ayrıca romatizmalı hastalıktan muzdarip biri olarak ağrılarıma da iyi geldiğini düşünüyorum.” S** D**
  • “Annemin bacak ağrıları hafifledi ve cildinde gözle görülür bir fark var. Yanında verilen hediyeler ve not için çok teşekkür ederiz.” B** S**
  • “Spora gittiğimde dizlerimden gıcır gıcır sesler geliyordu. yorumlara bakarak karar verdim aldım ve kesinlikle çok memnun kaldım.”
  • “Tırnaklarım kök boyunun 2 katı uzunlukta şu an ve sağlamlık muazzam. Saçlarım ömrüm de ilk kez bakın o kadar diyorum ilk kez sağlıklı, zira ince telli erkek tipi dökülmeden muzdarip biriyim yıllardır uygulamadığım tedavi, kullanmadığım binlerce liralık urun kalmadı ama bundan fayda gördüm.” E.B.
  • “Üründen çok memnun kaldım çok kuru bir cildim vardı dudak kenarlarım pul pul dökülürdü, genel bir kuruluk var tüm cildimde, ürünü kullandığımda beri cildim nemli, kreme gerek duymuyorum. Göz çevremdeki kırışıklıklarda gözle görülür azalma oldu. Daha az yoruluyorum saçlarım daha canlı ve patlak görünmeye başladı.” B** Ç**
  • “Tadı güzel, içimi kolay bir ürün. Kullanmaya başlayalı bir ay olmamasına rağmen özellikle yüzümde fark edilir bir değişiklik oldu. Tırnaklarım hep kat kat olurdu, kullanmaya başladığımdan beri hiç kırılmadı.” N.K.Ş.
  • “Ürünü 2 kutu olarak kullandım ve gerçekten gözle görülür olumlu etkilerini yaşadım Cildimde ince çizgilerde Hatta kalın hatlarda bile açılmalar renk tonlaması unda ışıltı kaşlarımda saçlarımda ve tırnaklarımda güçlenme parlaklık oluştu üründen çok memnun kaldım.” M.Ö.

Siz de Supra kolajen takviyeleriyle tanışmak ve daha fazla yorum okumak için www.supraprotein.com veya online pazar yerlerindeki ilgili ürün sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. .

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