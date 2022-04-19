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TIMETURK / GENEL / İçki içene zekat verilir mi Diyanet? Kumar oynayana zekat verilir mi? Haram işleyene zekat geçer mi?

İçki içene zekat verilir mi Diyanet? Kumar oynayana zekat verilir mi? Haram işleyene zekat geçer mi?

İçki içene zekat verilir mi Diyanet? Zekat vermenin inceliklerini araştıran vatandaş, ibadetinin kabul olması için Diyanetin açıklamalarını takip ediyor. Peki ama zekat kimlere nasıl verilir? Kumar oynayana zekat verilir mi? Haram işleyene zekat geçer mi? İşte Diyanet yanıtı...

2 Saat Önce
2022-04-19 16:20:43
İçki içene zekat verilir mi Diyanet? Kumar oynayana zekat verilir mi? Haram işleyene zekat geçer mi?

Zekat vermenin inceliklerini araştıran vatandaş, ibadetinin kabul olması için Diyanetin açıklamalarını takip ediyor. Peki ama zekat kimlere nasıl verilir? Kumar oynayana zekat verilir mi? Haram işleyene zekat geçer mi? İşte Diyanet yanıtı...

İçki içene zekat verilir mi Diyanet?

Zekât, Tevbe sûresinin 60. âyetinde sayılan başta yoksullar olmak üzere sekiz sınıf insana verilir. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi sırasında dinî hassasiyeti olan fakirlere öncelik verilmesi tavsiye edilirse de müslüman olmak kaydı ile bazı haramları işleyenlere de verilebilir.

Zekât, Tevbe sûresinin 60. âyetinde sayılan başta yoksullar olmak üzere sekiz sınıf insana verilir. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi sırasında dinî hassasiyeti olan fakirlere öncelik verilmesi tavsiye edilirse de müslüman olmak kaydı ile bazı haramları işleyenlere de verilebilir.

Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat, kabaca malın 40'da 1'idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi durumudur. Zekat için en önemli şart, alınan malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir.

Dolayısıyla bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40'da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir.

Malın kırkta biri nasıl hesaplanır?

Zekatın kırkta biri demek, asli ihtiyaçlarınızın ve borçlarınızın dışında elinizde bulunan ve nisap miktarını aşan (80,18 gram altın veya değeri para, mal) şeyin % 2,5 (yüzde iki buçuğu)nu gerekli yerlere vermektir.

Zekat kimlere farzdır? Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir? Zekatın geçerli olmasının şartları nelerdir?
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