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TIMETURK / YAŞAM / Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilir mi? Yardım kuruluşlarına zekat geçer mi? Zekat kimlere nerelere verilir?

Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilir mi? Yardım kuruluşlarına zekat geçer mi? Zekat kimlere nerelere verilir?

Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilir mi? Zekatın verilmesi ve verileceği kişiler konusunda dinimizde ince çizgiler bulunmaktadır. Yapılan ibadetin sahih olması adına araştırmalar yapılıyor. Günümüzde belli kesimlerde zekat ve fitre verilecek kişi bulunmuyor. Zekat vermek için en makbul kişi araştırılıyor. Peki ama yardım kuruluşlarına zekat geçer mi? Zekat kimlere nerelere verilir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-19 16:11:53
Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilir mi? Yardım kuruluşlarına zekat geçer mi? Zekat kimlere nerelere verilir?

Zekatın verilmesi ve verileceği kişiler konusunda dinimizde ince çizgiler bulunmaktadır. Yapılan ibadetin sahih olması adına araştırmalar yapılıyor. Günümüzde belli kesimlerde zekat ve fitre verilecek kişi bulunmuyor. Zekat vermek için en makbul kişi araştırılıyor. Peki ama yardım kuruluşlarına zekat geçer mi? Zekat kimlere nerelere verilir? İşte detaylar...

Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilir mi?

Zekâtın verileceği yerler, Tevbe sûresinin 60. âyetinde belirlenmiştir. Buna göre zekât, ilke olarak fakirlerin ve ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Bu itibarla, belirli şartları taşıyan müslümanların yükümlü oldukları zekât ve fıtır sadakasının, Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, su gibi hayır işlerine sarf edilmesi, Hanefîlerce caiz görülmemiştir. Bu esas gözetilmeksizin zekât niyeti ile yapılan ödemeler zekât yerine geçmez. Zekât, kendilerine zekât verilmesi caiz olan kimselere doğrudan teslim edilebileceği gibi, aracı vasıtası ile de ulaştırılabilir. Bu aracının birey olması ile kurum olması arasında fark yoktur. Buna göre hayır kurumu veya sivil toplum kuruluşu, toplayacağı zekâtları Kur'an'da belirlenen yerlere/fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsa aracı konumunda olan bu kuruluşlara zekât emanet edilebilir.

Zekâtı hak sahiplerine ulaştırmayıp, inşaat, aydınlatma, büro masrafları gibi genel hizmetleri içinde değerlendirecek olan kuruluşlara ise zekât verilmez.

Halka hizmet veren bu gibi kurumların varlıklarını sürdürmeleri için desteklenmeleri önemlidir. Ancak bu, zekât dışında gönüllü yardımlar yolu ile yapılmalıdır. Bunun yanında kamusal ve bireysel denetimler de ihmal edilmemelidir. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

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