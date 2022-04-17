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Evde teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı kaç rekat kılınır? Teravih namazı kılınışı
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TIMETURK / YAŞAM / Evde teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı kaç rekat kılınır? Teravih namazı kılınışı

Evde teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı kaç rekat kılınır? Teravih namazı kılınışı

Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının her günü için ayrı bir fazileti bulunuyor. Müslüman kardeşliğinin pekiştiği teravih namazlarını cami yerine evde kılmak isteyenler 'Evde teravih namazı kaç rekat kılınır?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte sizler için derlediğimiz teravih namazı kılınışı...

21 Dakika Önce
2022-04-17 12:46:19
Evde teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı kaç rekat kılınır? Teravih namazı kılınışı

Teravih namazının her günü için ayrı bir fazileti bulunuyor. Müslüman kardeşliğinin pekiştiği teravih namazlarını cami yerine evde kılmak isteyenler "Evde teravih namazı kaç rekat kılınır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte sizler için derlediğimiz teravih namazı kılınışı...

Evde teravih namazı nasıl kılınır?

Yatsı namazının sünneti, farzı ve son sünnetini kıldıktan sonra niyet ederek teravih kılınır.

Namaz için öncelikle " niyet eyledim Allah rızası için teravih namazı kılmaya" diyerek niyet edilir.

Birinci rekat için; sırasıyla "Sübhaneke", besmele ve ardından "Fatiha", "zammı sure ya da zammı sure yerine geçebilecek miktarda Kur'andan ayetler" okunur. Rûku, secde yapılıp ayağa kalkılır

İkinci rekat için; besmeleyle "Fatiha", "zammı sure ya da zammı sure yerine geçebilecek miktarda Kur'andan ayetler" okunur. Rûku, secde yapılıp oturulup "Tahiyyat" okunarak ayağa kalkılır.

Üçüncü rekat için; besmeleyle "Fatiha","zammı sure ya da yerine geçebilecek miktarda Kur'andan ayetler" okunur. Rûku secde yapılır ve ayağa kalkılır.

Dördüncü rekat için; besmeleyle Fatiha","zammı sure ya da yerine geçebilecek miktarda Kur'andan ayetler okunur" rûku, secde yapılır. Tahiyyat","Salli ve barik" duaları okunur. Selam verilir.

Bu şekilde dört rekat kılarak 20 rekat tamamlanır. Dilerseniz her 2 rekatta Tahiyyat","Salli ve barik" okuyarak da selam verebilirsiniz.

En son vitir namazını kılarak bitirilir.

Evde teravih namazı kaç rekat kılınır?

Teravih namazını camilerde 20 rekat kılıyoruz. Yorgunluk, hastalık ve benzeri durumlarda teravih evde, daha az rekatla kılınabilir.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. (Diyanet İşleri Başkanlığı)

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