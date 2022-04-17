Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Okul, üniversite, iş tatili...

Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022? Ramazanın son günlerine doğru vatandaşlar tatil için hazırlıklara başladı. Tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Peki 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 güne bağlanacak mı? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Okul, üniversite, iş tatili...

Ramazanın son günlerine doğru vatandaşlar tatil için hazırlıklara başladı. Tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Peki 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 güne bağlanacak mı? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Okul, üniversite, iş tatili...

Ramazan bayramı tatili kaç gün 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi doğrultusunda Ramazan bayramı bu yıl 2 Mayıs günü başlayacak ve 4 Mayıs günü de son bulacak.

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi (Pazar)

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü (Pazartesi)

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü (Salı)

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü (Çarşamba)

Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Ramazan bayramı resmi tatil kapsamında 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün olarak çalışılıyor.

Bu yıl arefenin de pazar gününe denk gelmesi durumuyla bayram 4 gün sürmüş olacak.

Ramazan bayramını (şeker bayramını) neden kutlarız?

Ramazan Bayramı Arapça'da "eid ul-fitr" anlamına gelir. Tam Türkçesi "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Bunun sebebi de 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır. Fakat seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de "şeker" olarak geçmiş. Dolayısıyla da Şeker Bayramı olarak kutlanmaya başlamış.

Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı denir sorusuna bir başka cevap ise Osmanlı Dönemi'nden geliyor. Osmanlı döneminde, Ramazan'ın ilk 15 gününden sonra askerlere tepsilerce tatlı gönderilirdi. Böylece Ramazan Bayramlarında halk da tatlılar yapmaya başladı, çocuklar bayram harçlıklarıyla şeker almaya gitti, hatta çocuklara para yerine şeker dağıtılmaya başladı. Böylelikle bir gelenek haline gelen Ramazan Bayramı'nda şeker alıp verme, zamanla Ramazan Bayramı'na ismini vermiş oldu.

Ramazan ayında açılan rahmet kapıları, yardımlaşma ve dayanışmayla da Müslüman kardeşliği pekişir. Saygı, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik bu günlerde güç kazanır.