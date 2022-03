Teravih ne demek? Ramazanda teravih namazı neden kılınır?

Teravih ne demek? Her yıl ramazan ayında teravih namazı kılıyoruz. Peki ama teravih namazı neden kılınıyor, anlamı nedir? özlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvîh ramazan ayına mahsus bir namazdır. Ramazanda teravih namazı neden kılınır? İşte teravih detayları...

Her yıl ramazan ayında teravih namazı kılıyoruz. Peki ama teravih namazı neden kılınıyor, anlamı nedir? özlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvîh ramazan ayına mahsus bir namazdır. Ramazanda teravih namazı neden kılınır? İşte teravih detayları...

Teravih ne demek?

Teravih namazı için; sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvîh ramazan ayına mahsus namazı ifade eder. Hadislerde “kıyâmü şehri ramazân” (ramazan ayının namazı) veya “ihyâü leyâlî ramazân” (ramazan gecelerinin ihyası) şeklinde de anılmaktadır.

Teravih namazı cemaatle kılındığı gibi evde tek başınıza da kılabileceğiniz bir namazdır.

Ramazanda teravih namazı neden kılınır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Salatü't-Teravih, 1; Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 173) buyurmuştur. Dolayısıyla efendimiz teravih namazına bizleri teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazı farz değil sünnet namazlardandır. Nafile namazlar arasında gösterilir. Peygamber Efendimiz bu namazı bazen cemaatle bazı günlerde de cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Bu durumun sebebi olarak da; Efendimizin teravih namazının farz olmaması için cemaatten ayrı kıldığı yönünde bilgiler yer alıyor.

Teravih namazının faziletleri nelerdir?

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki:



1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır. Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır. "Teravih namazının 1. Gün fazileti ve sevapları nedir?" sorusuna verilecek en net cevap budur.



2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü'min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.



3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: "Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi."



4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân'ı hatmetmiş kadar sevap ihsan eder.

5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram'da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.



7. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.



8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.



9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.



10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.



11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.



12. gece teravih namazını kılan: Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Kıyamet günü yüzü ayın 14. Günündeki gibi parlar.



13. gece teravih namazını kılana: Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir.



14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.



15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.



16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar. Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.



17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala'daki makamını görür. Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.



18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.



19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.



20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz'i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.



21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.



22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.



23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.



24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.



25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.



26. gece teravih namazını kılanı: Allah'ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.



27. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.



28. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.



29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.



30. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın Cemâl'ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim" Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.



Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99) .