Ramazan pidesi kaç TL? 1 adet ramazan pidesi kaç TL ve kaç gram? Pide fiyatları şehirden şehire değişiyor mu? Ramazan ayının vazgeçilmez ekmeği pidenin fiyatı merak ediliyor. Şehirler arası farklılık gösteren fiyatlar anlamlandırılmaya çalışılıyor. Peki ama Sivas, Sinop, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Manisa, Samsun ve Bursa'da ramazan pidesi kaç TL? İşte detaylar...

Pide fiyatları şehirden şehire değişiyor mu? Ramazan ayının vazgeçilmez ekmeği pidenin fiyatı merak ediliyor. Şehirler arası farklılık gösteren fiyatlar anlamlandırılmaya çalışılıyor. Peki ama Sivas, Sinop, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Manisa, Samsun ve Bursa'da ramazan pidesi kaç TL? İşte detaylar...

Ramazan pidesi kaç TL?

Türkiye genelinde pide fiyatları değişkenlik gösteriyor. Gramajlara, yumurtalı ve yumurtasız oluşuna göre ramazan pidelerinin fiyatlarında değişkenlik yaşanıyor. Türkiye genelinde minimum 3 TL'den başlayan ramazan pideleri, satıldıkları yere göre 10 TL'ye kadar çıkabiliyor.

1 adet ramazan pidesi kaç Tl ve kaç gram?

Yine Türkiye genelinde değişiklik gösteren pide gramajları, 250 gramdan başlıyor. Fiyatlar da şehirler, gramajlar ve yumurtalı-yumurtasız oluşuna göre değişkenlik gösteriyor.

İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL?

İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. Geçen sene 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liraydı. Bu rakamlara göre bu sene Ramazan pidesinin gramajı küçülmüş, fiyatları artmış oldu.Halk ekmek bayilerinde 3 liradan satılacak.

Ankara'da ramazan pidesi kaç TL?

Ankara Fırıncılar Odası, 250 gram ramazan pidesini 5 TL'den, Ankara Pideciler Odası ise 300 gram ramazan pidesini 5 TL'den satacağını açıkladı.Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası da pide fırınlarında üretilecek olan 300 gram ramazan pidesinin 5 TL'den, 300 gram yumurtalı-susamlı ramazan pidesinin ise 6.5 TL'den satılacağını açıkladı.