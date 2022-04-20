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TIMETURK / YAŞAM / Afara ne demek TDK? Afara hangi dil? Afara ne demek Türkçe? Arapça afara kelimesinin anlamı

Afara ne demek TDK? Afara hangi dil? Afara ne demek Türkçe? Arapça afara kelimesinin anlamı

Afara ne demek TDK? Afara kelimesi son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Afar kelimesiyle de karıştırılan afaranın anlamlarını sizler için derledik. Afara hangi dil? Afara ne demek Türkçe? Arapça afara kelimesinin anlamı...

2 Saat Önce
2022-04-20 13:55:44
Afara ne demek TDK? Afara hangi dil? Afara ne demek Türkçe? Arapça afara kelimesinin anlamı

Afara kelimesi son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Afar kelimesiyle de karıştırılan afaranın anlamlarını sizler için derledik. Afara hangi dil? Afara ne demek Türkçe? Arapça afara kelimesinin anlamı...

Afara; "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

Afara ne demek TDK?

Afara kelimesi TDK'da yer almıyor ancak halk dilinde afaranın birçok anlamı bulunmaktadır. Afara'nın anlamları,

- Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

- Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler.

- Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

- Tütün tozu, ufalanmış tütün.

Bazı kaynaklara göre afara kelimesi "Çok yaramaz, kötü." anlamlarına da geliyor.

Afara hangi dil?

Afaranın kökeni bilinmiyor ve TDK'da geçmiyor fakat Arapça bir fiilin mastarıdır.

Arapça sözcük Arapça ġafara غفر "merhamet etti, bağışladı" fiilinin masdarıdı.

Afar ne demek?

Afara ve afar karıştırılıyor fakat her ikisi de ayrı kelimeler. Afar,

- Kuşî dillerinden biri.

- Arap diyarında çok olan bir yeşil ağaç.

- Uzakta, uzak, uzaktan

- Uzak, uzakta, uzaktan anlamlarına geliyor.

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