Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen kelime anlamı | Mütemadiyen nasıl kullanılır?

Mütemadiyen ne demek? Günlük hayatta artık çok sık kullanılmayan fakat duyulduğunda bilinen bir anlam çağrıştıran 'mütemadiyen' kelimesi, çok sık araştırılıyor. Peki ama mütemadiyen nasıl kullanılır? İşte detaylar...