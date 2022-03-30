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TIMETURK / YAŞAM / Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen kelime anlamı | Mütemadiyen nasıl kullanılır?

Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen kelime anlamı | Mütemadiyen nasıl kullanılır?

Mütemadiyen ne demek? Günlük hayatta artık çok sık kullanılmayan fakat duyulduğunda bilinen bir anlam çağrıştıran 'mütemadiyen' kelimesi, çok sık araştırılıyor. Peki ama mütemadiyen nasıl kullanılır? İşte detaylar...

37 Dakika Önce
2022-03-30 19:42:38
Mütemadiyen ne demek? Mütemadiyen kelime anlamı | Mütemadiyen nasıl kullanılır?

Günlük hayatta artık çok sık kullanılmayan fakat duyulduğunda bilinen bir anlam çağrıştıran 'mütemadiyen' kelimesi, çok sık araştırılıyor. Peki ama mütemadiyen nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Mütemadiyen ne demek?

Mütemadiyen; hiç ara vermeksizin, sürekli bir biçimde, anlamlarına gelir.

Mütemadiyen nasıl kullanılır?

Cümle içerisinde;

Öğretmen yazılı kâğıtlarına göz gezdirirken bir öğrencinin hep aynı sözcüğün yazımında mütemadiyen hata yaptığını fark etmiştir.

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