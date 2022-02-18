Büge isminin anlamı ne? Büge Kur'an'da geçiyor mu? Büge ne demek?

Büge isminin anlamı ne? Büge ismi son zamanlarda popüler çocuk isimlerinin arasında yer allıyor. Peki ama Büge ne demek? Büge Kur'an'da geçiyor mu? İşte merak edilen ismin anlamı...