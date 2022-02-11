Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? TMT nerede ve ne zaman kuruldu? Kıbrıs Mücahiti ne demek?

Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek için kurulan TMT nerede ve ne zaman kuruldu? Rauf Deenktaş'ın liderlik ettiği TMT hakkında merak edilenler ve detayları...

Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek için kurulan TMT nerede ve ne zaman kuruldu? Rauf Deenktaş'ın liderlik ettiği TMT hakkında merak edilenler ve detayları...

Türk Mukavemet Teşkilatı nedir?

TMT nerede ve ne zaman kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk toplumunun taksim hedefini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren silahlı örgüttür. Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek üzere 1957'de kurulan TMT, 1958'de fiilî olarak faaliyet göstermeye başladı.

1 Ağustos 1958'te Kıbrıs'ta kurulan teşkilatın kurucuları; Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu, Mustafa Kemal Tanrısevdidir. Liderliğini yine kurucularından olan rauf Denktaş yapmıştır.

TMT'nin dört farklı seviyede birlikleri vardı; Manga, Bölük,Tabur ve Sancak şeklinde sırlanıyordu. 60 darbesinden sonra sancakların sayısı çoğalmıştır ve bir sonraki artış Kanlı Noel gecesinden sonra olmuştur.

Manga: 5 ila 8 mücahitten oluşurdu. İlk adı "çadır" olup, 1961'den sonra "oğul", 1963'ten sonra da "manga" olarak adlandırılmaya başladı.

Bölük: 5 ila 8 mangadan oluşurdu. İlk adı "oba" olup, 1961'den sonra "petek", 1963'ten sonra da "bölük" olarak adlandırılmaya başladı.

Tabur: 5 ila 8 bölükten oluşurdu. İlk adı "otağ" olup, 1961'den sonra "kovan", 1963'ten sonra da "tabur" olarak adlandırılmaya başladı.

Sancak: 5 ila 8 taburdan oluşurdu. İlk adı "yayla" olup, 1961'den sonra "sancak" olarak adlandırılmaya başladı, 1963'te adı değişmedi. 1961'den önce sancağa bölgedeki saygın insanlardan biri olan "baş yayla" komuta ederdi. 1961'de liderlik "sancaktar" adı verilen rütbeye verildi ve baş yaylalar, "serdar" adıyla sancaktar yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.

Kıbrıs Mücahiti ne demek?

Bu teşkilat 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. Bu komutanlık içerisinde görev alanlara "mücahit" denmekteydi. Kıbrıs Harekâtı'nın başladığı 20 Temmuz 1974 tarihinde TMT üyesi 17.151 mücahit vardı. .