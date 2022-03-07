Rus tanklarındaki Z harfi ne anlama geliyor? Tankların üzerindeki Z harfinin anlamı

Rus tanklarının üzerindeki Z harfi ne anlama geliyor? Rusya ve Ukrayna savaşında, Rusya'nın tanklarının üzerinde yer alan Z harfi dikkat çekti. Şimdilerde Rusya'nın sembolü olarak kabul edilen Z harfini her yerde görebilirsiniz. Peki ama Z ne demek ve Rusya için ne anlama geliyor? İşte Rus tankları üzerindeki harflerin sırrı...

Rusya ve Ukrayna savaşında, Rusya'nın tanklarının üzerinde yer alan Z harfi dikkat çekti. Şimdilerde Rusya'nın sembolü olarak kabul edilen Z harfini her yerde görebilirsiniz. Peki ama Z ne demek ve Rusya için ne anlama geliyor? İşte Rus tankları üzerindeki harflerin sırrı...

Rus tanklarındaki Z harfi ne anlama geliyor?

Businnes Insider'ın haberine göre geçtiğimiz birkaç hafta içinde, "Z" sembolü askeri bir işaret olmayı aşarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik güçlü bir destek sembolüne dönüştü.

Eldeki verilere göre ilk olarak 22 Şubat günü söz konusu harfin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine giren tankta görüldüğü aktarıldı.

Yorumlarda belirtilen fikirlere göre, askeri piyadeleri simgeliyor.

Politika düşünce kuruluşu Wilson Center'da eski Galina Starovoitova İnsan Hakları ve Çatışma Çözümü Üyesi olan Kamil Galeev; bazılarının "Z"yi "za pobedy" (Rusça "zafer" kelimesinin kısaltması) olarak yorumladığını tweet'ledi. Diğerleri, "Z"nin "zapad" (veya batı) için kısa olduğunu ve batıya giden piyadeleri belirtmek anlamına geldiğini düşündüklerini belirttiler.

Bazı Twitter kullanıcılarından ise harfin; Ukrayna'nın ele geçirilecek iki bölgesini temsil ettiğini söylüyor.

Halk sembol olarak kullanıyor!

Rus tanklarının üzerinde yer alan Z harfinin yanı sıra V harfi de mevcut. Fakat nedeni tam olarak bilinmese de Z harfi bir sembole dönüşüyor.

Geçtiğimiz gün Rus bir jimnastikçi, kıyafetinin üzerine bantlanmış Z harfi ile yarıştı. Rusya'yı destekleyen birçok kişide de Z harfli bayraklar veya çeşitli ürünler görmek mümkün.

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