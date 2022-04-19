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Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı? Yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı Diyanet? Boğaza su kaçması orucu bozar mı?

Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı? Abdest esnasında boğazın temizlenmesi için alınan suyun yanlışlıkla kaçması durumunda orucun bozulup bozulmayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında açıklama yapmıştı. Peki yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı Diyanet? Boğaza su kaçması orucu bozar mı? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-19 14:39:05
Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı? Yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı Diyanet? Boğaza su kaçması orucu bozar mı?

Abdest esnasında boğazın temizlenmesi için alınan suyun yanlışlıkla kaçması durumunda orucun bozulup bozulmayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında açıklama yapmıştı. Peki yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı Diyanet? Boğaza su kaçması orucu bozar mı? İşte detaylar...

Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah'a (s.a.s.), “Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 629-630). (Diyanet)

Yıkanmak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). (Diyanet)

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