Rüyalanmak orucu bozar mı Diyanet? Oruçluyken rüyalandım ne yapmalıyım?

Rüyalanmak orucu bozar mı Diyanet? Diyanet İşleri Yüksek Kuruluna en çok iletilen konular arasında, orucu bozan ve bozmayan durumlar yer alıyor. 'Oruçluyken rüyalandım ne yapmalıyım?' sorusunun yanıtı aranıyor. İşte merak edilen sorunun Diyanet yanıtı...

Diyanet İşleri Yüksek Kuruluna en çok iletilen konular arasında, orucu bozan ve bozmayan durumlar yer alıyor. "Oruçluyken rüyalandım ne yapmalıyım?" sorusunun yanıtı aranıyor. İşte merak edilen sorunun Diyanet yanıtı...

Rüyalanmak orucu bozar mı Diyanet?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)