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Kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Bilmeden kan yutmak orucu bozar mı?
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Kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Bilmeden kan yutmak orucu bozar mı?

Kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Bilmeden kan yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e yöneltilen soruların başında 'orucu bozan durumlar' geliyor. Özellikle diş kanamasının oruca etkisi merak konusu oldu. Peki ama diş kanaması ya da ağız içerisindeki yara oruca etki eder mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

24 Dakika Önce
2022-04-10 19:55:09
Kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozar mı? Bilmeden kan yutmak orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozar mı? Kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar mı? Bilmeden kan yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e yöneltilen soruların başında 'orucu bozan durumlar' geliyor. Özellikle diş kanamasının oruca etkisi merak konusu oldu. Peki ama diş kanaması ya da ağız içerisindeki yara oruca etki eder mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Diş kanaması orucu bozar mı?

Kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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