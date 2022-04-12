Oruçlu iken kıl tüy alınır mı? Ağda yaptırmak orucu bozar mı? Özel bölgeye ağda yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltilen sorular arasında kıl ve tüy aldırmak yer alıyor. Kişinin kendi kıl, tüyünü alması oruca engel midir? Başkasına kıl, tüy aldırmak oruca mani olur mu? İşte merak edilen soruların Diyanet açıklamaları...

Oruçlu iken kıl tüy alınır mı? Ağda yaptırmak orucu bozar mı? Özel bölgeye ağda yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltilen sorular arasında kıl ve tüy aldırmak yer alıyor. Kişinin kendi kıl, tüyünü alması oruca engel midir? Başkasına kıl, tüy aldırmak oruca mani olur mu? İşte merak edilen soruların Diyanet açıklamaları...

Oruçlu iken kıl tüy alınır mı?

Oruç tutan kişinin kıl, tüy almasında bir sakınca yoktur. Kıl, tüy almak orucu bozan durumlar arasında yer almaz.

Ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Özel bölgeye ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Özel bölgeye ağda yapmak orucu bozmamaktadır. Fakat başkasına bu bölgeden kıl aldırmak, caiz değildir.