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Usta Oyuncu Reha Özcan da Seksenler’de…

Türk tiyatrosunun değerli sanatçısı Reha Özcan da Seksenler’e katılıyor.

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23.04.2021 20:18:18
Usta Oyuncu Reha Özcan da Seksenler’de…

İzleyicinin bir çok sinema ve TV projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan artık Seksenler'in muhteşem kadrosunda.

TRT 1'in samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosuyla sekiz sezondur ekranlara gelen sevilen dizisi Seksenler, geçmişi, içeriğine  yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncuları ekleyerek anlatmaya devam edecek. 

Reha Özcan diziye katılması gücümüze güç katacaktır…

Dizinin yapımcı ve senaristi Birol Güven  “ çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler'e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır “ dedi. 

Seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor…

“ 1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım “ diyen Reha Özcan kamera karşısına geçmek için gün sayıyor.

Usta oyuncunun dizide oynayacağı rol ise merakla bekleniyor.

‘Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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