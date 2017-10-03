Sudan ile Katar arasında ortaklık anlaşması

03.10.2017 08:49:42

Sudan Ordusu Ulusal Kooperatif Vakfının, askeri personelin ihtiyaçlarının karşılanması için Katar Yatırım Şirketi ile tarım ve sanayi alanında ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri Ortak Personel Şefi İmadeddin Adevi, yaptığı açıklamada, Sudan Ordusu Ulusal Kooperatif Vakfı ile Katar Yatırım Şirketi arasında tarım ve sanayi alanında ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Adevi, anlaşma ile askeri personelin desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

Vakıf Genel Başkanı Abbas Abdullah el-Hüseyin de taraflar arasında tarım alanındaki ortaklık anlaşması kapsamında Beyaz Nil eyaletinde bazı mahsuller yetiştirilerek ihraç edileceğini aktardı.

Ayrıca Hüseyin, "büyükbaş hayvancılığın yanı sıra kümes hayvanları ürünleri yetiştirileceği, balık çiftlikleri, kesimhaneler ve özel fabrikaların kurulacağı" bilgisini verdi.