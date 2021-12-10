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Star Wars Eclipse: Sinematik fragmandan 5 kritik nokta

Yüksek Cumhuriyet, Jedi’lerin altın çağıydı ve hayranları bunu yeni bir Star Wars oyununda deneyimleyecek

2021-12-10 21:43:01

Bu yıl boyunca Star Wars: The High Republic hikaye anlatımına maruz kaldık ve birçok kahraman Jedi ile tanıştık, Nihil'in kötü adamlarıyla karşılaştık ve Drengir'in dehşetini yaşadık - Eclipse fragmanı bize birçok yenilik getiriyor. Yüksek Cumhuriyet, Jedi'lerin altın çağıydı ve hayranlar bunu yeni bir Star Wars oyununda deneyimleyecek.

Bir de sürpriz açıklama var. Oyun Ödülleri'nde, Lucasfilm Oyunlar ve Quantic Dream'in çarpıcı sinematik için römork açığa ortaya Yıldız Savaşları Eclipse Yüksek Cumhuriyeti döneminde halen erken gelişim ve sette.

İşte beş önemli nokta:

1. Davulların ve güneş tutulmasının gizemi.

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Fragman, bir tür ritüel gibi görünen eski görünümlü bir davul çalmaya hazırlanan gri, insansı bir uzaylıyla başlıyor. Yakında başkaları da ona katılıyor ve biz bir tutulmaya tanık olurken ritim yükselip hararetli bir sese dönüşüyor. Kesinlikle uğursuz bir ton ve ancak sonunda tüm bunların ne anlama gelebileceğini anlıyoruz.

2. Jedi eylemi.

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Bir karşılaşma, Konsey odalarındaki Usta Yoda ve savaş için ışın kılıçlarını ateşleyen iki barış ve adalet muhafızı da dahil olmak üzere, bu çağın Jedi'lerine birkaç bakış atıyoruz.

3. Tüm yeni karakterler ve dünyalar

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Hareketli bir pazar yerinde tek gözlü bir Duros var; henüz ziyaret etmediğimiz yeşil gezegenler; kimliği belirsiz ordular yürüyor ve daha fazlası. Bu, Eclipse'in çok çok uzaklardaki galaksiye önemli ölçüde katkıda bulunacak gibi görünüyor.

4. Uzay savaşı

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Bir Star Wars filminde görülen her şey kadar iyi görünen destansı bir çatışmada bir filo, Ticaret Federasyonu savaş gemilerine saldırır. Hızlı, patlayıcı ve yüzde 100 Star Wars. Tüm kanatlar rapor veriyor.

5. Son

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Davullar doruklarına ulaştığında ve tutulma tamamlandığında, siyah bir havuzdan karanlık bir figür yükselir. Kim veya ne olduğu görülmeye devam ediyor. Ama ünlü Star Wars'un dediği gibi, "Bununla ilgili içimde kötü bir his var."

Starwars.com

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