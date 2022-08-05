Fenerbahçe ne kadar ceza aldı? UEFA'nın Fenerbahçe cezası belli oldu!

Fenerbahçe ne kadar ceza aldı? Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşanan tatsızlık için karar verildi. Maçın sonucu 2-1 bitmiş olsa da, Fenerbahçe taraftarı bu maçı daha ağır bir şekilde atlattı. Peki ama ne oldu? Fenerbahçe ve Dinamo Kiev arasında ne yaşandı? Fenerbahçe neden ceza aldı? İşte UEFA'nın Fenerbahçe cezası belli oldu!