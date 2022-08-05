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Fenerbahçe ne kadar ceza aldı? UEFA'nın Fenerbahçe cezası belli oldu!

Fenerbahçe ne kadar ceza aldı? Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşanan tatsızlık için karar verildi. Maçın sonucu 2-1 bitmiş olsa da, Fenerbahçe taraftarı bu maçı daha ağır bir şekilde atlattı. Peki ama ne oldu? Fenerbahçe ve Dinamo Kiev arasında ne yaşandı? Fenerbahçe neden ceza aldı? İşte UEFA'nın Fenerbahçe cezası belli oldu!

40 Dakika Önce
2022-08-05 21:29:11
Fenerbahçe ne kadar ceza aldı? UEFA'nın Fenerbahçe cezası belli oldu!

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşanan tatsızlık için karar verildi. Maçın sonucu 2-1 bitmiş olsa da, Fenerbahçe taraftarı bu maçı daha ağır bir şekilde atlattı. Peki ama ne oldu? Fenerbahçe ve Dinamo Kiev arasında ne yaşandı? Fenerbahçe neden ceza aldı? İşte UEFA'nın Fenerbahçe cezası belli oldu!

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşılaşması

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadı. Karşılaşmanın uzatmalarında Fenerbahçe'ye atılan golle takımın Devler Ligi umudu bitti.

Fenerbahçe neden ceza aldı?

Maçın konuşulan noktası skor değil, yapılan tezahürat oldu. Fenerbahçe taraftarı, gol yedikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını tezahürat olarak kullandı.

Fenerbahçe ne kadar ceza aldı?

UEFA, yaşanan olayların ardından harekete geçti. Kurul, tezahüratlar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe soruşturma başlattı. UEFA, Dinamo Kiev maçındaki olaylar gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin € para cezası verdi.

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