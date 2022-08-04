5 Ağustos 2022 Süper Lig maçları | Bu akşam hangi maç var? Süper Lig ilk hafta maçlarının hakemleri

5 Ağustos 2022 Süper Lig maçları | Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşmaları için tarih ve saat verildi. Milyonların kalbi Süper Lig 2022-2023 ilk hafta karşılaşmalarında atıyor. Peki ama bu akşam hangi maç var? Yarın ve sonraki akşamlarda Süper Lig'in hangi karşılaşmaları var? İşte merak edilen detaylar ve Süper Lig ilk hafta maçlarının hakemleri...

Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşmaları için tarih ve saat verildi. Milyonların kalbi Süper Lig 2022-2023 ilk hafta karşılaşmalarında atıyor. Peki ama bu akşam hangi maç var? Yarın ve sonraki akşamlarda Süper Lig'in hangi karşılaşmaları var? İşte merak edilen detaylar ve Süper Lig ilk hafta maçlarının hakemleri...

5 Ağustos 2022 Süper Lig maçları

Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk maçları açıklandı. Milyonlar ahngi günde hangi karşılaşmaların olduğunu merak ediyor.

21.00 İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 21.00'da başlayacak olan maç beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i

Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Visca, Doğucan, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius olması bekleniyor.

Süper Lig ilk hafta maçlarının hakemleri

süper Lig'in ilk karşılaşması olan İstanbulspor-Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler olacak.