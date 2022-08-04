7 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları

7 Ağustos Süper Lig maçları | Süper Lig karşılaşmalarının bu haftaki listesi yayınlandı. Merakla beklenen maçlar için 'Bu akşam hangi maçlar var?' sorusunun yanıtı aranıyor. Peki 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos hangi maçları hangi hakemler yönetiyor? Takımların ilk 11'i belli oldu mu? Hangi maçlar hangi stadlarda oynanacak? İşte 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları, ilk 11'ler ve detaylar...