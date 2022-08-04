DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9417 ₺

EURO

18,3911 ₺

ALTIN

1.033,19 ₺

BİST

2.723,67 ₺

TIMETURK / SPOR / 7 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları

7 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları

7 Ağustos Süper Lig maçları | Süper Lig karşılaşmalarının bu haftaki listesi yayınlandı. Merakla beklenen maçlar için 'Bu akşam hangi maçlar var?' sorusunun yanıtı aranıyor. Peki 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos hangi maçları hangi hakemler yönetiyor? Takımların ilk 11'i belli oldu mu? Hangi maçlar hangi stadlarda oynanacak? İşte 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları, ilk 11'ler ve detaylar...

1 Saat Önce
2022-08-04 18:58:51
7 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları

Süper Lig karşılaşmalarının bu haftaki listesi yayınlandı. Merakla beklenen maçlar için 'Bu akşam hangi maçlar var?' sorusunun yanıtı aranıyor. Peki 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos hangi maçları hangi hakemler yönetiyor? Takımların ilk 11'i belli oldu mu? Hangi maçlar hangi stadlarda oynanacak? İşte 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları, ilk 11'ler ve detaylar...

7 Ağustos Süper Lig maçları

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

7 Ağustos Pazar günü 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor karşılaşmasını Zorbay KÜÇÜK yönetecek.

Çotanak Stadyumu

7 Ağustos Pazar günü 19.15 Giresunspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Volkan BAYARSLAN yönetecek.

Corendon Airlines Park Antalya

7 Ağustos Pazar günü 21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Atilla KARAOĞLAN yönetecek.

7 ağustos Süper Lig karşılaşmalarının ilk 11'leri

Oynanacak maçların ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Haber sitemizden detayları anında öğrenebilirsiniz.

6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta maçları 6 Ağustos karşılaşmaları
İLİŞKİLİ HABER6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta maçları 6 Ağustos karşılaşmaları
5 Ağustos 2022 Süper Lig maçları | Bu akşam hangi maç var? Süper Lig ilk hafta maçlarının hakemleri
İLİŞKİLİ HABER5 Ağustos 2022 Süper Lig maçları | Bu akşam hangi maç var? Süper Lig ilk hafta maçlarının hakemleri
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş