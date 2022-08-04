7 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları
7 Ağustos Süper Lig maçları | Süper Lig karşılaşmalarının bu haftaki listesi yayınlandı. Merakla beklenen maçlar için 'Bu akşam hangi maçlar var?' sorusunun yanıtı aranıyor. Peki 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos hangi maçları hangi hakemler yönetiyor? Takımların ilk 11'i belli oldu mu? Hangi maçlar hangi stadlarda oynanacak? İşte 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları, ilk 11'ler ve detaylar...
2022-08-04 18:58:51
Süper Lig karşılaşmalarının bu haftaki listesi yayınlandı. Merakla beklenen maçlar için 'Bu akşam hangi maçlar var?' sorusunun yanıtı aranıyor. Peki 2022-2023 Süper Lig ilk hafta hangi maçlar var? 7 Ağustos hangi maçları hangi hakemler yönetiyor? Takımların ilk 11'i belli oldu mu? Hangi maçlar hangi stadlarda oynanacak? İşte 7 Ağustos Pazar Süper Lig karşılaşmaları, ilk 11'ler ve detaylar...
7 Ağustos Süper Lig maçları
Atatürk Olimpiyat Stadyumu
7 Ağustos Pazar günü 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor karşılaşmasını Zorbay KÜÇÜK yönetecek.
Çotanak Stadyumu
7 Ağustos Pazar günü 19.15 Giresunspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Volkan BAYARSLAN yönetecek.
Corendon Airlines Park Antalya
7 Ağustos Pazar günü 21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasını Atilla KARAOĞLAN yönetecek.
7 ağustos Süper Lig karşılaşmalarının ilk 11'leri
Oynanacak maçların ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Haber sitemizden detayları anında öğrenebilirsiniz..
YORUMLAR (0)