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TIMETURK / SPOR / 8 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta pazartesi karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?

8 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta pazartesi karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?

8 Ağustos Süper Lig maçları | Merakla beklenen karşılaşmalar için geri sayım başladı. Medipol Başakşehir-Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü-Konyaspor ve Fenerbahçe-Ümraniyespor maçları ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak? Bu hafta hangi takımların maçları var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta pazartesi karşılaşmaları...

1 Saat Önce
2022-08-04 23:53:53
8 Ağustos Süper Lig maçları | 2022-2023 Süper Lig ilk hafta pazartesi karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?

Merakla beklenen karşılaşmalar için geri sayım başladı. Medipol Başakşehir-Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü-Konyaspor ve Fenerbahçe-Ümraniyespor maçları ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak? Bu hafta hangi takımların maçları var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta pazartesi karşılaşmaları...

8 Ağustos Süper Lig maçlar

Süper Lig 8 Ağustos Pazartesi karşılaşmaları açıklandı. İşte bu hafta başında oynanacak olan karşılaşmaların; hakemleri, stadları ve maç saatleri...

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK

21.45 MKE Ankaragücü-Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU

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