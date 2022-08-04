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TIMETURK / SPOR / 6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta maçları 6 Ağustos karşılaşmaları

6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta maçları 6 Ağustos karşılaşmaları

6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta maçları için tarihleri verdi. Peki ama 6 Ağustos hangi maçlar var? Hangi takımlar karşılaşacak ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK karşılaşması, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor karşılaşmaları ne zaman hangi gün? İlk 11'ler kimler? İşte merak edilen 6 Ağustos karşılaşmaları...

3 Saat Önce
2022-08-04 17:45:28
6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? 2022-2023 Süper Lig ilk hafta maçları 6 Ağustos karşılaşmaları

2022-2023 Süper Lig ilk hafta maçları için tarihleri verdi. Peki ama 6 Ağustos hangi maçlar var? Hangi takımlar karşılaşacak ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK karşılaşması, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor karşılaşmaları ne zaman hangi gün? İşte merak edilen 6 Ağustos karşılaşmaları...

6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var?

Süper Lig için bu akşam iki karşılaşma yapılacak. Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK ve Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçları oynanacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda

6 Ağustos 2022 Cumartesi saat 19.15'de Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK karşılaşacak. Maçın hakemliğini Ali Şansalan yapacak.

Vodafone Park

6 Ağustos 2022 Cumartesi saat 21.45'de Beşiktaş - Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hakemliğini Ümit Öztürk yürütecek.

5 Ağustos 2022 Süper Lig maçları | Bu akşam hangi maç var? Süper Lig ilk hafta maçlarının hakemleri
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