1959 öncesi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? 1924 sonrası TFF kurulmadan önce hangi takımın kaç şampiyonluğu var? En çok hangi takım şampiyon? soruları son zamanlarda Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'nun paylaşımından sonra sıkça sorulmaya başlandı. Fenerbahçe geçtiğimiz yıl TFF'ye resmi başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasını ve 28. şampiyonluğun verilmesini istemişti. Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada EUFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurdu.

1959 öncesi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? 1924 sonrası TFF kurulmadan önce hangi takımın kaç şampiyonluğu var? En çok hangi takım şampiyon? soruları son zamanlarda Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'nun paylaşımından sonra sıkça sorulmaya başlandı. Fenerbahçe geçtiğimiz yıl TFF'ye resmi başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasını ve 28. şampiyonluğun verilmesini istemişti. Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada EUFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurdu.

Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'na geçtiğimiz yıllarda 1959 öncesi şampiyonluların kendilerine verilmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.” denilmişti.

1924 sonrası TFF kurulmadan önce hangi takımın kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçeli eski yönetici Sipahioğlu açıklmasında şunları belirtti;

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. İşte sosyal medyadan Metin Sipahioğlu'nun paylaşımı;

Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe olarak TFF'ye yaptığımız başvuruda, Türkiye'de ULUSAL şampiyonaların TFF tarafından oynatılmaya 1924 yılında başladığını belirtmiş, 59'a kadar ULUSAL şampiyonaların tescilini istemiştik.

Hayır onlar bölgesel diyenler de malumdu !!

2) UEFA ise, bizzat kendi websitesinde yayınladığı;

Türk Futbol Tarihini anlatan yeni ortaya çıkan belgede;

Türkiye'de, bizzat TFF tarafından oynatılan, ULUSAL TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİ, 1924 yılı olarak belirlediğini resmen açıkladı.

3) Özetle; UEFA da, kendi websitesinde yayınladığı resmi yayın ve belgede;

1923 yılında TFF'nin kurulmasından 1 yıl sonra, aynen bizim iddia ettiğimiz gibi;

1924 YILINDA TÜRKİYE ULUSAL FUTBOL ŞAMPİYONLUKLARININ başladığını resmen açıklamış oldu !!

Şimdi top, TFF'de (!)

1959 öncesi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu?

Şampiyonluk sayıları son zamanlarda taraftarların gündeminde. Fenerbahçe TFF'ye 28 şampiyonluk için başvuruda bulunması Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarını da düşündürmeye başladı. Peki 1959 öncesi hangi takımın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 1959 öncesi kaç kere şampiyon oldu? İşte TFF kurulmadan önce şampiyonluk sayıları;

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

Fenerbahçe 28. şampiyonluğu aldı mı?

Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusuna resmi bir yanıt henüz gelmedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısında henüz bir değişiklik yok. UEFA'nın yapmış olduğu değişikliğin TFF açısından bir bağlayacoılığı bulunmuyor.