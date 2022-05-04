Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe şampiyonluk sayısı kaç oldu? Fenerbahçe geçtiğimiz aylarda TFF'ye resmi olarak başvuruda bulunarak 1959 senesi öncesi şampiyonlukların da sayılmasını istemişti. TFF'den bu başvuruya henüz yanıt gelmedi ancak yapılan açıklama Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu UEFA'nın Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını saydığını ifade etti. Peki Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı?

Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe şampiyonluk sayısı kaç oldu? Fenerbahçe geçtiğimiz aylarda TFF'ye resmi olarak başvuruda bulunarak 1959 senesi öncesi şampiyonlukların da sayılmasını istemişti. TFF'den bu başvuruya henüz yanıt gelmedi ancak yapılan açıklama Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu UEFA'nın Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını saydığını ifade etti. Peki Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı?

Fenerbahçe geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak 1959 senesi öncesi şampiyonlukların da sayılmasını talep etmişti. Fenerbahçe ski şampiyonlukların da kabul edilmesi ile 28 şampiyonluk ile Türkiye'nin en fazla şampiyon olan kulübü unvanını alacak. Bu başvuru taraftarları heyecanlandırmıştı. Ancak TFF'den henüz başvuruya bir yanıt gelmedi. Ancak yapılan açıklama spor dünyasına bomba gibi düştü.

Fenerbahçe 5. yıldızı aldı mı?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Metin Sipahioğlu UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini idda etti. Bu açıklama taraftarları heyecanlandırdı. TFF eğer Fenerbahaçe'nin önceki şampiyonluklarını tescil ederse Fenerbahçe 5. yıldızı alacak. Ancak TFF'den henüz bu konuda bir açıklama ve onay bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe'nin 1959 senesi öncesi 9 şampiyonluğu bulunuyor. İşte TFF kurulmadan önce şampiyonluk sayıları;

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

Fenerbahçe 28. şampiyonluk için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe Mart ayı başlarında yaptığı açıklamada TFF'ye 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuru yaptığını açıklamıştı: “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.”

Fenerbahçe şampiyonluk sayısı kaç oldu?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. İşte sosyal medyadan Metin Sipahioğlu'nun paylaşımı;

Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe olarak TFF'ye yaptığımız başvuruda, Türkiye'de ULUSAL şampiyonaların TFF tarafından oynatılmaya 1924 yılında başladığını belirtmiş, 59'a kadar ULUSAL şampiyonaların tescilini istemiştik.

Hayır onlar bölgesel diyenler de malumdu !!

2) UEFA ise, bizzat kendi websitesinde yayınladığı;

Türk Futbol Tarihini anlatan yeni ortaya çıkan belgede;

Türkiye'de, bizzat TFF tarafından oynatılan, ULUSAL TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİ, 1924 yılı olarak belirlediğini resmen açıkladı.

3) Özetle; UEFA da, kendi websitesinde yayınladığı resmi yayın ve belgede;

1923 yılında TFF'nin kurulmasından 1 yıl sonra, aynen bizim iddia ettiğimiz gibi;

1924 YILINDA TÜRKİYE ULUSAL FUTBOL ŞAMPİYONLUKLARININ başladığını resmen açıklamış oldu !!

Şimdi top, TFF'de (!)