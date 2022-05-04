Fenerbahçe'nin 5 yıldızı mı oldu? Fenerbahçe'nin 5. yıldız başvurusu kabul edildi mi? Fenerbahçe 28. şampiyonluğu kabul edildi mi? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların da sayılmasını talep etmişti. Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'nun yaptığı açıklama spor gündemine bomba gibi düştü. Sipahioğlu UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu olacak?

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı mı oldu? Fenerbahçe'nin 5. yıldız başvurusu kabul edildi mi? Fenerbahçe 28. şampiyonluğu kabul edildi mi? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların da sayılmasını talep etmişti. Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'nun yaptığı açıklama spor gündemine bomba gibi düştü. Sipahioğlu UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu olacak?

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Yönetimi geçtiğimiz mart ayında Türkiye Futbol Federasyonuna resmi olarak başvuruda bulunarak 1959 öncesi şampiyonlukların hanelerine yazılmasını talep etmişti. TFF'den yanıt beklenirken flaş bir gelişme duyuruldu.

Fenerbahçe'nin 5 yıldızı mı oldu?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun sosyal medayadan yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe taraftarları 5. yıldızı alıp alaadıklarını araştırmaya başladı. Sipahioğlu açıklamasında 'UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı'' dedi. Ancak TFF'den henüz Fenerbahçe'nin başvurusuna resmi bir yanıt gelmedi. Böyle bir durumda Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı mevcut haliyle duruyor. UEFA'nın yapmış olduğu bu hamlenin bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 5. yıldız başvurusu kabul edildi mi?

Fenerbahçe 28. şampiyonluk için TFF'ye başvurmuştu. Başvuruda “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.” denilmişti. Başvuruya TFF'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Fenerbahçe 28. şampiyonluğu kabul edildi mi?

Türkiye Futbol Federasyonu 1 yılı aşkındır beklenen kararını henüz açıklamadı. Fenerbahçe TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuruda bulunmuştu.

TFF nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan 1923'te kurulan; Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.