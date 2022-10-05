Sinirsel ağrılar kabusunuz olmasın!

Toplumumuzda çok sık görülen bu hastalıktan çok kısa bahsetmek istiyorum. Fibromiyalji, uzun süre hastayı etkisi altına alan yaygın kas ağrısı sendromudur. Hastalık kronik bir seyir sergiler. Ancak stresin azaltılması ve gevşeme egzersizleri ve ilaçlarla hastalık kontrol altına alınır. Hastalığın tanısında, hekimin çok iyi hastayı dinlemesi ve diğer hastalıklardan ayırması lazımdır. Bu hastalık birçok hastalıkla karışabilir. Bunların başında; romatizmal hastalıklar, fıtıklar, depresyon, MS gelir. Özellikle 20-50 yaş arası kadınları etkiler. Fibromiyaljinin belirtileri ise şöyledir: - Özellikle boyunda, enseden başa yayılan, omuzlarda, belde ve kalçada ağrı. - Ağrıya eşlik eden yanma ve sızlama hissi. - Bitkinlik ve uyku bozukluğu sık görülür. - Özellikle sinir ve streste ağrı artar. - Kas ağrısı ile beraber, karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kabızlık görülebilir.