Sinirsel ağrılar kabusunuz olmasın!

Tüm tıp kitaplarında ve yayınlarında sinir sistemi ve ağrı ile ilgili birçok kanıtlanmış bilgi vardır. Sinir sisteminin yıpranmış olması ağrıyı daha da artırır. Fakat bilmek gerekir ki, depresyon kalıcı bir ruh bozukluğu değildir. Sinir sisteminin, yaşanan kötü olaylar, geçirilen hastalık gibi etkenlerle biyokimyasının bozulmasıdır ve tedavi ile düzelir. Panik atak, takıntı gibi durumlar da biyokimyasaldır ve uzun süren tedaviyi gerektirir. İnsanlarda nasıl diğer organlar ve sistemlerin bozulması hastalıklara yol açar ise sinir sisteminin de hasar görmesi çeşitli hastalıklara yol açar. Felç, sara hastalığı gibi, depresyon ve panik atak da sinir sistemi hastalığıdır. Felç geçiren hastanın belirtileri güç kaybı, konuşma ve denge bozukluğudur. Depresyonun belirtisi ise huzursuzluk, uykusuzluk ve içe kapanma gibi sorunlardır. Özetle bu gibi durumlar bir ruh bozukluğu değildir. Sinir sisteminin bozuk olması, tek başına ağrıya sebep olduğu gibi var olan ağrıyı daha da artırır. Örneğin migreni olan bir hastanın gün içinde gerginliği artarsa ağrısı tetiklenir. Bel, boyun ve sırt ağrısının nedenleri arasında sinir sisteminin bozulması ile oluşan kas spazmları ön plandadır. Sinirlenince mideyi uyaran sinir fazla çalışır ve gastrit, ülser gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Ağrı çeken hastanın ızdırabı büyüktür. Bu ağrıların sebebi sinir sisteminin bozukluğu da olabilir.