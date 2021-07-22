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Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Şevket Sabancı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı'nın, hastanede bir süredir tedavi altında olduğu açıklandı. Şevket Sabancı'nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 1936 Kayseri doğumlu olan Şevket Sabancı yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurt dışında temsil etti. Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı.

2021-07-22 15:19:20
Temmuz’da Ağrı Dağı’nda tipiye yakalanan dağcılar konuştu

Temmuz’da Ağrı Dağı’nda tipiye yakalanan dağcılar konuştu

'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken yaz ortasında tipiye yakalanan Türk dağcılar o anları DHA'ya anlattı. Dağcılardan Ercan Polat, 'Fırtına üzerimize dağdan kopardığı buz parçalarını atıyordu ve bu da canımızı yakıyordu' dedi.
Rize'deki selde iple kurtarma anları

Rize'deki selde iple kurtarma anları

Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi’nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1’i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taşan dere nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalanların kurtarıldığı, bir vatandaşın da kız çocuğunu sırtında taşıyarak yolun karşı tarafına geçtiği görülüyor.
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Pamukkale'de bayram yoğunluğu

Pamukkale'de bayram yoğunluğu

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de, bayramın 3'üncü gününde de hareketliliğin devam ettiği görüldü. Salgın önlemleri kapsamında ziyaretçilerin kabul edildiği bölgedeki giriş kapılarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun birçok kentini bağlayan yol kesişiminde bulunması nedeniyle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret edenler travertenlerde yürüyüp buradaki turkuaz renkli sularda serinlemenin tadını çıkartıyor.
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