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Geleneksel Türk kılıçları kınından çıktı, tabloya dönüştüler!

Geleneksel Okçuluk ve Türk kılıçları üzerine Türkiye'de 11 yıl öncesinde ilk Online Satış sitesi kuruldu

1 Saat Önce
2022-05-19 00:11:37
Geleneksel Türk kılıçları kınından çıktı, tabloya dönüştüler!

Geleneksel Okçuluk ve Türk kılıçları üzerine Türkiye'de 11 yıl öncesinde ilk Online Satış sitesi kuran bir girişimcimiz yine hemen aynı zamanlara denk gelen süreçte Türk Kılıçlı, Geleneksel Türk Yay'lı ve Ok'lu Lüks Hediyelik tablolarında planlamasını yapmış, Çalışmaları bugün En Özel Hediyelikler (Makam Hediyelikleri) statüsünde yerini almıştır.

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İş adamları, Resmi Kurumlar, Makamlar planlanarak tasarım ve modeller geliştirilmiştir.

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Led Işıklı ve Işıksız modelleri herkesin zevkine göre düzenlenmiştir.

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Kılıçlı Model Tablolar dilerseniz, Yatay olarak, dilerseniz Dikey olarak asılabilecek şekilde modellenmiştir.

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Oklu Modellerimiz sadece Yatay olarak asılabilmektedir.

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Ok'lu Lüks Tablolar 2990 ile 3450 TL +KDV'den, Kılıçlı Lüks Tablolar 9900 TL+KDV'den,

1,5 Metrelik Lüks Zülfikar Kılıçlı Tablo 29.900 TL+KDV'den müşterilerine sunulmaktadır.

Bilgi için; 0505 703 27 50 numaralı telefondan iletişim kurabilir veya https://okyaykilic.com.tr/ online sitesini ziyaret edebilirler.

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