Sarıkeçili Yörükleri 1000 yıllık tarihi yolculuğunu develerle sürdürüyor

Kış aylarını ılıman iklimin hüküm sürdüğü Mersin'de geçiren Yörükler, sıcakların etkisini göstermesiyle serin yaylalara sahip Konya ve Karaman'a göç ediyor.1000 yıllık tarihi olan yolculuk öncesi, evleri bildikleri çadırlarını söken, besledikleri keçilerden peynir, ocaklarında da yufka ekmek yapan Yörükler, eşyalarını da develerine yüklüyor.Yörükler, Toros Dağlarının eteklerinden geçerek yaptıkları yolculuk boyunca sürülerinin kontrollerini ise bazen atla, bazen de yaya olarak sağlıyor