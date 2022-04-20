Türkiye'deki Kinder sürpriz yumurtalarda salmonella çıktı mı? Bakanlık Kinder sürpriz yumurta açıklaması Türkiye | Türkiye'deki sürpriz yumurtalarda öldürücü bakteri var mı?

Türkiye'deki Kinder sürpriz yumurtalarda salmonella çıktı mı? Çocukların severek tükettiği sürpriz yumurtaların üreticisi Ferrero firmasının adı büyük bir skandala karıştı. İngiltere'de bir bebeğin ölmesine sebep olan Kinder Sürpriz yumurtaların içerisinde salmonella bakterisine rastlandı. Peki ama Türkiye'de üretilen Kinder sürpriz yumurtalarda salmonella bakterisi çıktı mı? Türkiye'deki sürpriz yumurtalarda öldürücü bakteri var mı?Bakanlık Kinder sürpriz yumurta açıklaması...

Çocukların severek tükettiği sürpriz yumurtaların üreticisi Ferrero firmasının adı büyük bir skandala karıştı. İngiltere'de bir bebeğin ölmesine sebep olan Kinder Sürpriz yumurtaların içerisinde salmonella bakterisine rastlandı. Peki ama Türkiye'de üretilen Kinder sürpriz yumurtalarda salmonella bakterisi çıktı mı? Türkiye'deki sürpriz yumurtalarda öldürücü bakteri var mı?Bakanlık Kinder sürpriz yumurta açıklaması...

Bakanlık Kinder sürpriz yumurta açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü piyasada ithal edilen bütün Kinder ürünlerinin salmonella analizi yapılmasını zorunlu kıldı.

"Kinder ürünleri ile ilgili T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarihli aşağıdaki açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Aşağıdaki açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir.

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz. İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz." açıklaması yapıldı.

Türkiye'deki sürpriz yumurtalarda öldürücü bakteri var mı?

Ferrero Türkiye, "Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz." açıklamasında bulundu.

Firma, ürünlerinde herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını belirtti.