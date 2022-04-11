Salmonella nasıl anlaşılır? Salmonella bakterisi nedir? Salmonella tedavisi var mı?
Salmonella belirtileri nelerdir? Salmonella nasıl anlaşılır? Salmonella bakterisi nedir? Salmonella tedavisi var mı? Kolayca bulaşan salmonella bakterisine günümüzde çok sık rastlanmıyor. Daha hijyenik ortamlarda yaşadığımız için bakterinin vücuda girmesi de düşük bir olasılık. Peki ama salmonella bakterisi nasıl anlaşılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
2022-04-11 18:42:16
Salmonella belirtileri nelerdir? Salmonella nasıl anlaşılır? Salmonella bakterisi nedir? Salmonella tedavisi var mı? Kolayca bulaşan salmonella bakterisine günümüzde çok sık rastlanmıyor. Daha hijyenik ortamlarda yaşadığımız için bakterinin vücuda girmesi de düşük bir olasılık. Peki ama salmonella bakterisi nasıl anlaşılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Salmonella belirtileri nelerdir?
Salmonella bakterisi vücudu alındıktan 12-72 kendini belli etmeye başlar. Vücutta ishal Ateş bulantı kusma ve karın krampları şeklinde bitkiler meydana gelir.
Genel olarak hastalık 4-7 gün sürer ve birçoğu tedavi olmadan iyileşmektedir.
En belirgin özelliği olan ishal; oldukça şiddetli ve hastaneye yatırılmadan düzeltilemeyecek derecede kendini gösterir.
Yaşlılar bebekler ve bağışıklık sistemi düşük kişilerde hastalık ciddi seyreder.
Salmonella bakterisi nedir?
Salmonella, Entrerobactetiaceae familyasında yer alan Çubuk şeklinde bir bakteridir. Bilindiği üzere 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olmaktadır.
Salmonella tedavisi var mı?
Salmonellanın tedavisi vardır. Dışkıda kan idrar ve enfeksiyon örnekleri sonucunda salmonella tanısı konur. Kişinin tedavisine yönelik olarak uygun antibiyotik desteği verilir.
Fakat yaşlılar, bebekler ve bağışıklığı düşük kişilerde ciddi risk taşır ve hastalık ölümle sonuçlanabilir.
Salmonelladan nasıl korunabiliriz?
Salmonella bakterisi suların iyi klorlanması, kaynatılması, gıdaların iyi pişirilmesi ve pastörizasyona dayanıksızdır. Bu nedenle korunma amacıyla;
Su kullanımına dikkat ederek!
- İçme ve kullanma suyu olarak klorlanmış şebeke suyu tercih edilmeli,
- Kaynağı bilinmeyen ve klorlanmamış suları tüketmemeli,
- Zorunlu durumlarda 10 dakika kaynattıktan sonra kullanılmalıdır.
El yıkama sıklığını çoğaltıp, kişisel hijyene dikkat ederek!
- Eller yemekten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı
- Eller tuvaletten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı
- Civciv ve ördek yavrularının bağırsaklarında taşınan salmonella, hayvanın çevresi ve tüm vücut yüzeyinde bulunabilir.
- Sadece tutma, sarılma ile de bakterilere maruz kalınabilir. Sürüngenler de (kaplumbağa, iguanalar, kertenkele, vb) salmonella taşıma olasılığı fazla olan hayvanlardır. Evcil de olsa tüm hayvanlar ile temastan sonra eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.
Güvenilir gıda tüketimine dikkat ederek!
- Çiğ ya da az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi yüksek riskli gıdalar iyice pişirildikten sonra tüketilmeli,
- Çiğ yumurta ile yapılan ev yapımı soslar ( mayonez vb.) kullanmaktan kaçınılmalı,
- Çiğ et ya da kümes hayvanları ile temas ettikten hemen sonra su ve sabun ile eller, mutfak çalışma yüzeyleri ve kullanılan mutfak eşyaları yıkanmalı,
- Çapraz bulaşmayı önlemek için buzdolabında ya da derin dondurucuda çiğ et, tavuk ve deniz ürünleri diğer gıdalardan ayrı bir yerde tutulmalı,
- Mümkünse, mutfakta iki kesme tahtası (çiğ et için ayrı, meyve ve sebze için ayrı bir kesme tahtası) bulundurulmalı, önceden çiğ et için kullanılmış ve temizlenmemiş bir yüzey üzerine pişmiş yiyecek konulmamalı,
- Dondurulmuş gıdaları çözündükten hemen sonra pişirmeli ve tüketmeli, tekrar dondurulmamalıdır.
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