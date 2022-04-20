MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
2022-04-20 16:34:29
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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