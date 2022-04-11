Salmonella hastalığı nedir? Salmonella nasıl bulaşır, nasıl tedavi edilir? Salmonella öldürür mü?

Salmonella hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Kolaylık bulaşabilen salmonella hastalığının ne olduğu çok merak ediliyor. Süt ürünleri ve hayvanlardan kolaylıkla ulaşılabilen salmonella, yaşlılar ve çocuklar için öldürücü olabiliyor. Peki ama salmonella vücudumuzda nasıl belirtiler gösterir? Salmonella nasıl tedavi edilir, salmonella nasıl bulaşır? İşte detaylar...

Kolaylık bulaşabilen salmonella hastalığının ne olduğu çok merak ediliyor. Süt ürünleri ve hayvanlardan kolaylıkla ulaşılabilen salmonella, yaşlılar ve çocuklar için öldürücü olabiliyor. Peki ama salmonella vücudumuzda nasıl belirtiler gösterir? Salmonella nasıl tedavi edilir, salmonella nasıl bulaşır? İşte detaylar...

Salmonella hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Salmonella, Entrerobactetiaceae familyasında yer alan Çubuk şeklinde bir bakteridir. Bilindiği üzere 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olmaktadır.

Kaynağı bilinmeyen sulardan içilmesi ile,

İnsan veya hayvan atıklarının uygun şekilde temizlenmemesi ve kaynak sularına karışması ile,

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri ile,

Şebeke sularının yeterince klorlanmaması nedeniyle,

Hastalıklı kümes hayvanlarına temas ile,

Çiğ sebze meyve çiğ baharat ve çerez ile,

Virüsü taşıyan hasta insanlarla temas ile,

bulaşabilir.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella bakterisi vücudu alındıktan 12-72 kendini belli etmeye başlar. Vücutta ishal Ateş bulantı kusma ve karın krampları şeklinde bitkiler meydana gelir.

Genel olarak hastalık 4-7 gün sürer ve birçoğu tedavi olmadan iyileşmektedir.

En belirgin özelliği olan ishal; oldukça şiddetli ve hastaneye yatırılmadan düzeltilemeyecek derecede kendini gösterir.

Yaşlılar bebekler ve bağışıklık sistemi düşük kişilerde hastalık ciddi seyreder.

Salmonella nasıl tedavi edilir?

Dışkıda kan idrar ve enfeksiyon örnekleri sonucunda salmonella tanısı konur. Kişinin tedavisine yönelik olarak uygun antibiyotik desteği verilir.

Salmonella öldürür mü?

Tedavi iyi yapılmaz, sıvı elektrolit dengesi zamanında yerine getirilmezse hastalık ölümcül olabilir.

Günümüz şartları nedeniyle salmonella eskisi kadar yaygın değildir. Fakat bulaşması kolaydır ve korunulmalıdır. .