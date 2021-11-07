Tam tahıllı beslenme pratiği

Kepek yani lif açısından zengin tam tahıllar, besinlerin emilimini yavaşlatarak kan şekerindeki ani artışların da önüne geçebiliyor...

Lif yönünden zengin olan ve dış kabuk olarak adlandırılan kepek, öz ve endosperm olmak üzere 3 kısımdan oluşan tam tahıllar, sağlığı olumlu yönde etkileyen bileşenler içeriyor.

Kepek olarak adlandırılan kabuk kısmı B vitaminleri, demir, bakır, çinko, magnezyum, antioksidanlar ve fitokimyasallar içeren lif açısından zengin.

Faydalı yağ asitleri

Öz kısmı, sağlığa faydalı yağ asitlerinden, E ve B vitaminleri ile özellikle fitokimyasallar başta olmak üzere antioksidanlar bakımından zenginken; endosperm karbonhidratları, proteini ve az miktarda B vitamini ve mineralleri tutan kısmı oluşturuyor.Sabri Ülker Vakfı'nın resmi sitesindeki değerlendirmeye göre; Tam tahıllardaki bileşenlerin sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunuyor.

Kepek yani lif açısından zengin tam tahıllar, besinlerin emilimini yavaşlatarak kan şekerindeki ani artışların da önüne geçebiliyor. Kolesterolün düşmesine de yardımcı olan lifin, kalp krizini veya felci tetikleyebilecek küçük kan pıhtılarının oluşumunu engellemede etkili olduğu bilimsel olarak kabul görüyor.

Kansere karşı koruma

Yine tam tahıllarda bulunan fitokimyasallar, magnezyum, selenyum ve bakır gibi mineraller bazı kanserlere karşı koruma sağlayabiliyor.

am tahıllar yüksek lif içeriği sayesinde kolorektal kansere karşı koruma görevi üstlenebiliyor. Ayrıca bağırsaklardaki basıncı azaltarak, kalın bağırsak rahatsızlığı olan divertiküler hastalığı ile kabızlığın önlenmesine de yardımcı olabiliyor.

Tam tahılları tüketmek total kolesterol, kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL, trigliseritler ve insülin seviyeleri üzerinde olumlu etki yaratabiliyor. Günde en az 2 porsiyon tam tahıl tüketiminin, Tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğu da belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.