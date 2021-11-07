Kasko, sigorta ve poliçenin kritik aşamaları

Kasko sigortam dahilinde bana ait olmayan başka otomobiller kullanabilir miyim? Tazminat talebinde bulunduğumda muafiyet tutarı ne olacak?

Kasko sigortalarının teminatları büyük değişkenlik gösterebilir. Gerçek maliyet, sigorta şirketlerinin sürücü için tayin ettiği risk düzeyine bağlıdır.

Bu değişkenler göz önünde bulundurulduğunda konuyla ilgili şu temel sorular karşımıza çıkıyor

Kasko sigortasında indirime hak kazanabilir miyim?

Sigortacılar, tazminat talebinde bulunmayan sigortalılara hasarsızlık indirimi verir. Ne kadar uzun süre tazminat talebinde bulunmazsanız, indiriminiz o kadar yüksek olacaktır.

Başka ülkelerde araç kullanırken taşıt sigortam teminat sağlar mı?

Zorunlu trafik sigortası veya kasko sigortası sadece yurt içinde geçerli olup, zorunlu trafik sigortası için Yeşil Kart sigortası yaptırarak, kasko sigortası içinse poliçeye yurt dışı teminatı ekleterek sigortanızdan yurt dışında da faydalanabilirsiniz.

Sizi veya otomobilinizi teminat altına alan başka teminat türleri poliçenize göre değişebilir; bu yüzden, seyahate çıkmadan önce poliçenizi inceleyin.

Kasko sigortam dahilinde bana ait olmayan başka otomobiller kullanabilir miyim?

Hayır, kasko sigortası araçla bağlantılıdır. Başka birinin otomobilini düzenli olarak kullanacaksanız, o otomobilin kasko sigortasında sürücü kısıtlaması olmadığından emin olun.

Otomobilimi kullanan başka bir kişi sigortam tarafından teminat altına alınır mı?

Generali'nin kurumsal sitesindeki değerlendirmeye göre; Poliçeniz sürücü sayısında kısıtlamaya dair bir madde içermiyorsa, otomobilinizi kim kullanırsa kullansın teminatınız geçerlidir. Ancak tek sürücü indirimi gibi durumlarda sizden başka biri otomobilinizi kullandığında bu teminat ortadan kalkacaktır.

Bir kazaya karışırsam ne yapmalıyım?

Başka bir araç ile kazaya karışırsanız, diğer sürücü ile kaza tespit tutanağı doldurmalı ve plaka, marka ve model, iletişim bilgileri gibi bilgilerinizi değiş tokuş etmelisiniz. Ayrıca, sigortacınıza ve yaralanma varsa derhal polise haber vermelisiniz.

Tazminat talebinde bulunduğumda muafiyet tutarı ne olacak?

Bir kaza, hasar veya hırsızlık nedeniyle yaptığınız tazminat talepleri için muafiyet tutarı hesaplanır. Bu tutarla ilgili detaylı bilgiyi ise poliçenizde bulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.