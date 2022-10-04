Sümük rengi neden değişir? Sinüziti boşaltmak için ne yapılır? Evde sinüs boşaltma yöntemleri

Sümük rengi neden değişir? Burun akıntısı herkeste yaşanabilecek normal bir olgu olarak görülür. Bu salgı, aslında hayatımızı büyük oranda rahatlatır fakat farkına varmayız. Peki ama burun neden akar ve neden sinüzit diye bir hastalık var? Sinüziti boşaltmak için ne yapılır? Evde sinüs boşaltma yöntemleri ve detaylar...

Sümük rengi neden değişir? Burun akıntısı herkeste yaşanabilecek normal bir olgu olarak görülür. Bu salgı, aslında hayatımızı büyük oranda rahatlatır fakat farkına varmayız. Peki ama burun neden akar ve neden sinüzit diye bir hastalık var? Sinüziti boşaltmak için ne yapılır? Evde sinüs boşaltma yöntemleri ve detaylar...

Sümük rengi neden değişir?

Burnumuzdan çıkan mukus aslında bedenimizin bir savunma mekanizmasıdır. Durumlara göre değişkenlik gösterir.

Açık renkli yoğun

Bu tip mukus kronik alerjilerin bir göstergesi olabilir burun tıkanıklığı nazal dokularda şişme gibi problemleri beraberinde getirebilir sorunun çözülmesi için kulak burun boğaz uzmanına başvurmak gerekir.

Beyaz

Burun içinde ne kaybı, mukusun beyaz olmasına neden olur. Genellikle soğuk algınlığından sonra ortaya çıkar.

Sarı

Sarı renkli mukus soğuk algınlığının bir işaretidir. Enfeksiyonların olduğunun göstergesidir. Virüslerle savaşan ölü beyaz kan hücrelerinin ortaya çıkması demektir.

Yeşil

Sarı mukusun bir üst versiyonu olarak algılanabilir. Yine soğuk algınlığı durumlarında ortaya çıkar. Vücudun enfeksiyonlardan kurtulmak adına gösterdiği çabayı temsil eder.

Şeffaf renkli ve akıcı

Açık renkli şeffaf ve akıcı sümük, bir savunma mekanizmasıdır. Tozlardan kurtulmak için bakterilerle savaşan proteinler ve antikorların bir tepkisidir nadir bir alerjinin belirtisi de olabilir.

Pembe

Burunda oluşan kanamanın belirtisidir. Devam ediyorsa bir uzmana başvurmak gerekir. Diğerlerine göre riskli gruptadır.

Yapışkan kokusuz renksiz yoğun

Genellikle kronik sinüzit belirtisi olan bu mukus, boğazdaki dokuların şişmesi ile fazla mukus üretiminin sonucu olarak ortaya çıkar. Baş göz çevresi ve elmacık kemiklerinde ağrıya neden olabilir.

Burun akıntısı için hangi doktora gidilir?

Burun akıntısı problemi için kulak burun boğaza gidilebilir fakat burun akıntısı dışında farklı rahatsızlıklarda baş gösteriyorsa dahiliye doktorundan randevu alarak sizi yönlendirmesini talep edebilirsiniz.

Sinüs nedir?

Sinüs, yüz ve kafa bölgesinde bulunan boşluklardır. Bu boşlukların enfeksiyon nedeniyle dolmasına sinüzit denir. Genellikle soğuk algınlığı ya da alerjik durumlardan dolayı ortaya çıkar. Enfeksiyon bazlı sarımsı ya da yoğun mukus üretiminde ağrıya neden olabilir.

Sinüzit problemi yaşayan kişilerde genellikle beraberinde geniz akıntısı problemi de oluşur. Mukusun atılması genze çekilmemesi gerekir.

Sinüziti boşaltmak için ne yapılır?

Enfeksiyon bazlı bir problem olduğu için sorun ilerlemeden doktora gitmek gerekir. Evde doğal takviyeler de kullanılabilir.

Sinüzit hastalarının genelde denize girdiğinde şikayetlerin azaldığı gözlemlenmiştir. Tuzlu su sinüslerin boşalmasına neden olur. Dolayısıyla tuzlu suyla gargara, tuzlu su spreyi, deniz sulu spreyler kullanılabilir.

Bitki çayları

Destek olarak enfeksiyonu vücuttan atabilmek için, bitki çayları da içilebilir. Enfeksiyon azaltıcı, zencefilli bitki çayları, kuru dut çayı, biberiy çayı, karanfilli çaylar ve zerdeçallı çaylar tüketilebilir.

Gargaralar

Burun akıntıları sadece burunla alakalı olmayabiliyor. Bazı hastalıklarda geniz akıntısı ya da boğaz ağrısı şikayeti de beraberinde yaşanabiliyor. Dolayısıyla boğazı sıcak tutmak, nemli tutmak, bitki çayı tüketmek ve gargara yapmak da burun akıntısını azaltır.

Elma sirkesi gargarası, karbonat gargarası, kaynatılmış soğan suyu gargarası, tuzlu su gargarası, kaynatılmış karanfil suyu gargarası da enfeksiyonun vücuttan atılmasına yardımcı olur.