Boğaz ağrısını hemen kesen besinler - Boğaz ağrısı geçmesi için ne yapmalıyız?

Boğaz ağrısını hemen kesen besinler - Hava değişimi, salgın ve kış mevsiminde sıklıkla karşılaşılan boğaz ağrısının çözümü için doğada birçok bitki bulunmakta. Biz de sizlere takviye olarak bu besinlerin ve doğadaki en tatlı antibiyotik olan dut çayının detaylarını derledik. Boğaz ağrısı geçmesi için ne yapmalıyız? Boğaz ağrısını hangi besinler geçirir? İşte boğaz ağrısı için gargara, bitki çayı takviyesi.

Boğaz ağrısını hemen kesen besinler - Hava değişimi, salgın ve kış mevsiminde sıklıkla karşılaşılan boğaz ağrısının çözümü için doğada birçok bitki bulunmakta. Biz de sizlere takviye olarak bu besinlerin ve doğadaki en tatlı antibiyotik olan dut çayının detaylarını derledik. Boğaz ağrısı geçmesi için ne yapmalıyız? Boğaz ağrısını hangi besinler geçirir? İşte boğaz ağrısı için gargara, bitki çayı takviyesi.

Boğaz ağrısını hemen kesen besinler

Boğaz ağrısını dindirmek için birçok bitki ve gargara yöntemi denenebilir. Kullanmış olduğunuz ilaca ek olarak bu bitki çaylarını ya da gargara yöntemlerini, rahatlamak adına, doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.

Bal

tuzlu su

papatya çayı

acı biber

nane çayı

adaçayı

kabartma tozu gargarası

çemen otu

hatmi kökü çayı

rezene çayı

elma sirkesi

sarımsak

kuru dut çayı

boğaz ağrısını yatıştırma özelliğine sahiptir.

Boğaz ağrısı geçmesi için ne yapmalıyız?

- Boğaz ağrısını kesmek için öncelikle kuru ve pis havadan uzaklaşmak gerekir. Bulunduğunuz ortamı havalandırıp nemlendirmeye çalışın.

- Yukarıda önerilen bitki çaylarını, bir rahatsızlığınız veya gebelik durumunuz yoksa ılık bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

- Boğazınızı yumuşatmak adına bal, temizleyip gargara yapmak için de belli aralıklarla sirkeli ya da tuzlu suyu tercih edebilirsiniz.

Kuru dut çayı tarifi

Doğadaki en lezzetli antibiyotiklerden biri olan kuru dut çayını mutlaka denemelisiniz. Bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda kurudukça'nın hiçbir zararı olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte vücuttaki iltihabı atma özelliğine sahiptir.

Kuru dut çayı yapımı; Bir bardak suya bir yemek kaşığı kuru dut ekleyip ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatarak altını kapatın.

Kuru dut çayı tüketimi; Ilık bir şekilde ağzınızda gezdirerek yudum yudum için. Dibindeki dutlara da yiyebilirsiniz. Bu çayı 7 gün sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce yapmalısınız.