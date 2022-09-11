Lektin nedir hangi besinlerde bulunur? Fazla lektin tüketiminin zararları nelerdir? Lektin vücutta ne işe yarar?

Lektin vücutta ne işe yarar? Fazla lektin tüketiminin zararları nelerdir? Lektin vücutta ne işe yarar? Lektin son dönemlerde sıklıkla araştırılıyor. birçok kişinin geçirgen bağırsak sendromu sonrası duyduğu bu protein türünün detaylarını sizler için derledik. Lektinin doğru ve yanlış tüketimi nasıl olmalı?

Lektin vücutta ne işe yarar? Fazla lektin tüketiminin zararları nelerdir? Lektin vücutta ne işe yarar? Lektin son dönemlerde sıklıkla araştırılıyor. birçok kişinin geçirgen bağırsak sendromu sonrası duyduğu bu protein türünün detaylarını sizler için derledik. Lektinin doğru ve yanlış tüketimi nasıl olmalı? Detaylar...

Lektin vücutta ne işe yarar?

Lektin, birçok bitkide doğal olarak bulunan protein türüdür. Bitkiler için koruyucu bir zırh görevi görür. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktadır. Hücre zarlarında bulunan protein çeşidine lektin denir ve zarlar üzerinde bulunan karbonhidratlar görülür.

Lektin nedir hangi besinlerde bulunur?

Yediğimiz yiyeceklerin yalnızca yaklaşık % 30'u önemli miktarlarda lektin içerir. İnsanlar lektinleri sindiremezler, bu yüzden bağırsaklarda değişmeden dolaşan lektin; bağırsakların geçirgenliğini artırır ve 'geçirgen bağırsak' sendromunu beraberinde getirir.

Az pişmiş veya çiğ baklagiller toksik olabilir. Lektin, devamlı tükettiğimiz bir besindir.

Lektin tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta, çiğ olmaması ve fazla tüketilmemesi olacaktır.

Lektin içeren besinler

- Kırmızı barbunya fasulyesi

- Gemici fasulyesi

- Nohut

- Soya fasulyesi ve soya ürünleri

- Kara fasulye

- Lima fasulyesi

- Mercimek

- Börülce

- Yer fıstığı

- Buğday ve diğer tahıllar

- Beyaz patates

- Fındık

-Domates, patlıcan, biber dahil geceleyin sebzeler

- Mısır

lektin bulunur.

Fazla lektin tüketiminin zararları nelerdir?

Lektinin fazla tüketimi sonucu oluşan iltihaplanma; özellikle disfonksiyonel sindirim enzimleri olan kişilerde, romatoid artrit ve çölyak hastalığı gibi otoimmün hastalıklara yol açabilir. Dolayısıyla uzun süreli vücut iltihabı da kalp hastalığı ve kanser riskinizi arttırır. Bağırsak duvarlarına zarar verebilir.

Edinilen bilgilere göre, lektinlerin bağışıklık fonksiyonunu etkileyen pro-enflamatuar yolları aktive ederek vücutta kızarıklığa ve şişmeye neden olduğunu gözlemlenmiştir.

Lektinli ürünlerin doğru tüketimi nasıl olmalı?

- Bakliyatları iyi pişirmek,

- Fermentasyon içeren besinleri beraberinde tüketmek (turşu, yoğurt vb.) ya da fermente etmek,

- Geceden ıslama işlemi yapmak,

- Fasulye ve tahılları filizleyerek tüketmek,

lektini azaltır. Eğer lektin intöleransınız varsa, lektin içeren besinleri bu şekilde tüketebilirsiniz.

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