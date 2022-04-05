Oruçlu iken ağız kokmaması için ne yapmalı? Oruçluyken ağız neden kokar? Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir?

Oruçlu iken ağız kokmaması için ne yapmalı? Ramazan ayında sık olarak ağız kokusuna ilişkin sorular soruluyor. Özellikle belli hastalıkları olan kişilerin ağız kokusu yaşaması normal. Peki ama Oruçluyken ağız neden kokar? Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? İşte detaylar...

Ramazan ayında sık olarak ağız kokusuna ilişkin sorular soruluyor. Özellikle belli hastalıkları olan kişilerin ağız kokusu yaşaması normal. Peki ama Oruçluyken ağız neden kokar? Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? İşte detaylar...

Oruçlu iken ağız kokmaması için ne yapmalı

Uzun açlık süresinde ağız kokusunun oluşması oldukça normaldir. Özellikle belli başlı hastalığa sahip olan kişilerde bu koku daha belirgin olur.

Özellikle mide ve bağırsakta yaşanan sorunlar, dilin üzerinde beyaz tabaka şeklinde kendini belli eder ve ağızda koku oluşturur.

Ağız kokusunu minimuma indirmek için;

- Yemeklerden sonra diş ve dil fırçalamaya özen gösterin.

- Diş ipi ve dil temizleyici kullanın.

- Diş fırçalaması sonrasında tuz gargarası yapmayı ihmal etmeyin.

- Hastalığınızı gidermek için bir uzmana danışın.

- Bitki çayları tüketin.

- Gün içerisinde ağzınızı duru su ile çalkalayın.

- Bol sıvı tüketin.

- Taze ve vitaminli besinler ile beslenin.

Oruçluyken ağız neden kokar?

Ramazan ayında ağız kokusu yaşanması normal olarak kabul edilir. Uzun süre açlık yaşayan bireylerin ağzında koku oluşur. Bunun sebebi olarak;

- Diş taşları (plakları)

- Çürükler

- Hastalıklar

- Doğru beslenmeme

- Sıvı tüketiminin yeterli olmaması

- Diş temizliğinin yetersiz kalması

- Mide ve bağırsak problemleri

- Geniz akıntısı

- Dil ve diş etindeki iltihaplar

gösterilebilir.

Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir?

Oruç tutan kişinin gün içerisinde duru su ile gargara yapması, kokunun azalmasına sebep olacaktır. Bunun dışında ağız hijyeni ve sağlıklı besin tüketimi de aynı şekilde ağız kokusunun azalmasını sağlar.

Ağız kokusunu tetikleyen hastalıklar içinse en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir. Kokunun altında yatan sebep ortadan kalkmadığı sürece, ağız kokusunun giderilmesi mümkün değildir.

Orucun Allah c.c. katındaki değeri

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)'dan rivayet edilmiştir, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Âdemoğlunun her ameli katlanır. Hayırlı ameller en az on misliyle yazılır, bu yedi yüz misline kadar çıkar. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu dilediğim gibi mükâfatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti.” Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.”

Müminlerin annesi Hz. Aişe validemiz Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağzının kokusu Allah kaçında misk kokusundan daha güzeldir. (el-Fethu'r-Rabbânî, IX, 212.) .