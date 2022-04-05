Survivor'da doping iddiası! Nagehan Karadere doping mi kullandı? Nisa'dan Nagihan'a steroid yakıştırması...

Survivor All Star 2022'de 4 Nisan'da konsey gününde ikili arasında sinirler gerildi. Nisa Nagihan'a 'doping' ve 'steroid' yakıştırması yapması Nagehan'nın sinirlerinin bozulmasına neden oldu. Peki Nagehan Karadere doping mi kullandı? Doping ne demek? Streoid ne demek? İşte detaylar...

Survivor All Star heyecanı devam ediyor. Hafta beş kez izleyiciler ile buluşan Survivor TV 8'de yayınlanıyor. Bitmek bitmeyen olayların yaşadığı adalarda, zaman zaman tartışmalarda alevleniyor. Buna son örnek yeni bölüm fragmanın Nagehan ve Nisa arasındaki atışmadan geldi. Hakkında doping iddiaları gündem olan Nagehan Karadere, Nisa'nın kışkırtıcı tavırları ile adeta çileden çıktı. Peki ikili arasında nasıl bir diyalog yaşandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında iki adanın sakinleri Konsey gününde biraraya geldi. Karşılık konuşmaların ve haftanın değerlendirmesi yapılırken Nagehan ve Nisa arasındaki diyolog izleyenleri şaşırttı.

Nagihan, ''Nisa'nın bir söylemi olmuş. Steroidlerin beynini yakamış gibi.'' diyerek cümlesine devam etti.



Konseyde Nisa, Nagihan için ''Senin bu steroidlerin beynini yakmış.'' ifadesini kullandı.

Yeni bölüm fragmanında Nisa, ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' dedi.

Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor.'' yanıtını verdi.

DOPİNG NEDİR? KİMLER KULLANIR?

bir spor yarışması sırasında, vücuda üstün güç ve devinim sağlamak ereğiyle yarışmadan önce kullanılan güçlendirici, uyarıcı ilaçtır. Genel olarak sprocular kullanmaktadır.

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